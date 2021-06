Hollywoodski ločenci spisali knjigo

Enemu letu zakonske sreče je sledilo zdaj že peto leto sodne vojne. FOTO: Stuart C. Wilson/Getty Images

Ločitev je boleča in stresna, vpletene pa čustveno izžame. Če je v središču zvezdniška ločitev, se ta kaj hitro spremeni tudi v medijski cirkus. Ko se neizogibno vplete družinsko sodišče, pa postane vse skupaj peklensko. Tako je prepričan igralec, ki se je zastarelo drobovje ameriškega družinskega prava, ki daje prednost ženskam, odločil popisati v knjigi The Respondent: Exposing the Cartel of Family Law (Toženec: Razkritje kartela družinskega prava).»Človek bi mislil, da bo v civilizirani družbi družinskega prava načelo 'nedolžen, dokler ni dokazano nasprotno' na prvem mestu. V resnici pa imajo morilci, posiljevalci, pedofili več pravic kot starš, ki se vede v skladu z zakonom,« je zapisal igralec in izpostavil, da bi moralo biti, ko so v ločitveni proces vpleteni tudi otroci, deljeno skrbništvo standard. Ne izjema, kot se kaže v Ameriki, ko pri očetu vsaj del časa živi le vsak tretji otrok. Z marsičim, o čemer je pisal v svoji knjigi, sta se lahko poistovetila njegova stanovska kolegain, oba že z umazano in nadvse javno ločitvijo za sabo. Sploh slednji se po sodiščih še vedno bode z bivšo ženo, tega je že skoraj pet let, četudi se je njun zakon izpel po slabem letu dni. »Lahko zatrdim, da je Johnny Depp že nekaj časa v vlogi naslovnega toženca. Moškega, od katerega se zahteva odgovore,« pravi Ellis, ki je prepričan, da njegova knjiga, četudi je vsaj del v obliki spominov na lastno umazano ločitev, dobro popisuje trnovo pot, po kateri hodi Depp, za katerega je prepričan, da je žrtev »nekoga, ki želi na njegov račun zasloveti, tudi če ga ob tem lažno obdolži domačega nasilja«.Tako je s prstom pokazal na Amber, Johnnyja, s katerim sta med snemanjem kinouspešnice Pirati s Karibov spletla tesne prijateljske vezi, pa zaprosil, naj knjigi napiše spremno besedo.Zaradi grenke izkušnje z razpadom zakona in prijateljevanja z Ellisom lahko hollywoodski težkokategornik svojim dosežkom doda še (krajši) literarni podvig v obliki spremne besede. »Knjiga je srhljiv opomnik, kaj (za moškega) pomeni moderna ameriška ločitev. Hkrati je terapevtska bergla vsakomur, ki preživlja to ločitveno travmo,« piše Depp in nadaljuje, da med platnicami ni zajeta le Gregova zgodba. »To je tudi tvoja zgodba. Je naša zgodba. Zgodba vsakega, ki smo pristali v kletki ločitvenega sodišča.«Ellisov izbor pisca spremne besede je bil na dlani. Je namreč med najglasnejšimi Johnnyjevimi zagovorniki v njegovemu boju z bivšo, ki ga obtožuje družinskega nasilja. »Kot mnogi, ki že dolgo poznamo Johnnyja, lahko tudi jaz rečem, da je super dečko in odličen oče. Čeprav je zvezdnik, to ne pomeni, da je imun proti bolečini. Ko sem izvedel za njegovo ločitev, sem vedel, kaj ga čaka, zato mu že ves čas stojim ob strani in ga podpiram. Če že govorimo o toksični moškosti, bi morali nekaj besed reči tudi o toksični ženskosti,« pravi Ellis. »To, kar mora preživljati, je grdo, madeža pa se bo zelo težko znebil.«Na eni strani je vročino žarometov uperil proti ločitvenim odvetnikom, ki jim gre le za denar, in po drugi na dejstvo, da so ženske na družinskem sodišču pogosto privilegirane. Vse prepogosto se namreč sklepa, da so moški glavni krivci za družinsko neslogo. Kot oče dveh pa je spoznal tudi, da je bil pri vprašanju skrbništva v slabšem položaju kot mati njegovih otrok, kar dobro ve tudi Baldwin, ki je bil z bivšo ženozapleten v žolčno bitko za skrbništvo nad njuno edinko. »Zaradi tega so me dolga leta vlačili po sodiščih,« je dejal Baldwin, ki je za Ellisovo knjigo spisal predgovor. V njem je priznal, da se nekatere reči sicer počasi spreminjajo, denimo, da vse več moških prosi za skrbništvo, a da je žal preveč stvari ostalo takšnih, kot jih je sam doživljal pred 20 leti. Dodal pa je še, da v teh sodnih kolobocijah težko ohraniš hladno glavo in da je sam iz izkušnje s Kim potegnil to, da precej več zamer goji do ločitvene industrije kot do bivše žene.