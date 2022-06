Hollywoodski igralec Kevin Spacey zanika obtožbe o spolnem napadu na tri moške

Kevin Spacey odločno zanika obtožbe o spolnem napadu na tri moške, je na današnji obravnavi primera na londonskem sodišču dejal njegov odvetnik. Sodnik Tan Ikram je Spaceyju, ki se je obravnave tudi udeležil, odobril brezpogojno varščino do naslednjega zaslišanja, ki bo 14. julija. Na zaslišanju, ki je trajalo 28 minut, in po njem 62-letni Spacey ni podal nobenih uradnih izjav.

»Gospod Spacey odločno zanika vsa kazniva dejanja v tem primeru,« je sodišču povedal njegov odvetnik Patrick Gibbs. Spacey je po objavi obtožnice prejšnji mesec dejal, da je nad odločitvijo razočaran. »Prostovoljno se bom pojavil v Veliki Britaniji takoj, ko bo to mogoče, in se branil pred temi obtožbami. Prepričan sem, da bom dokazal svojo nedolžnost,« je takrat izjavil za javnost.

Odobrena obtožnica

V Angliji in Velsu so prvi nastopi na sodiščih večinoma postopkovnega značaja. Na njih tožilci predstavijo obtožbe, sodnik določi varščino, obtožencem pa običajno ni treba podati uradnega zagovora. Primer nato roma na kronsko sodišče, kjer imajo sodniki v primeru obsodbe večja pooblastila za izrekanje kazni. Kronsko sodišče v Southwarku v Londonu je prejšnji mesec sporočilo, da je odobrilo obtožnico proti Spaceyju.

Prvi dve obtožnici spolnega napada sta iz marca 2005 in se nanašata na istega moškega, ki je zdaj star 40 let. Vsebina tretje obtožnice sega v avgust 2008 in se nanaša na moškega, ki je zdaj star 30 let, medtem ko naj bi se spolni napad iz četrte obtožnice zgodil aprila 2013 proti tretjemu moškemu, ki je zdaj prav tako star 30 let.

Med najvplivnejšimi v Hollywoodu

V skladu z angleško zakonodajo ni mogoče razkriti nobene od domnevnih žrtev. Podrobnejša seznanitev medijev z vsebino obtožnic bi namreč lahko povzročila vplivanje na porotnike. Obtožbe zoper Spaceyja so se sicer prvič pojavile pred nekaj leti v ZDA. Spacey je bil takrat eden od najvplivnejših ljudi v Hollywoodu. Očitke proti njem so sprožili v okviru gibanja Me Too, ki je pozivalo žrtve spolnega nasilja, naj spregovorijo o zlorabah.

To je spodbudilo preiskavo londonske policije, ki je zbirala dokaze o morebitnih Spaceyjevih kaznivih dejanjih v času, ko je vodil londonsko gledališče The Old Vic. Londonska metropolitanska policija je v ponedeljek sporočila, da je bil igralec uradno obtožen.