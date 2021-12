Hollywood v šoku: v 58. letu starosti nenadoma preminil slavni režiser

Mnogo prezgodaj je preminil znani režiser Jean-Marc Vallée (58), ki je svojo kariero okronal z emmyjem za serijo Big Little Lies ter nominacijo za oskarja za film Klub zdravja Dallas (Dallas Buyers Club). Njegova smrt je šokirala družino in prijatelje, vzrok smrti pa še ni znan.

»Jean-Marc je zagovarjal ustvarjalnost, pristnost in preizkušanje novih, izvirnih idej. Bil je pravi umetnik, radodaren in poln ljubezni. Vsi, ki so delali z njim, so lahko občudovali njegove talente in vizije. Bil je moj prijatelj, ustvarjalni partner in starejši brat. Močno ga bom pogrešal, toda tolaži me, da bosta njegovo impresivno delo in čudoviti slog še naprej živela,« je dejal njegov poslovni partner Nathan Ross.

Vallée je zapustil dva sinova, Alexa in Émila.