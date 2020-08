Hišo prodala zaradi pijane neznanke

Imam trdno družinsko življenje, kar je najbolj zadovoljujoča stvar, kar sem jih kdaj dosegla.

Čakal jo je v grmovju

osebni arhiv Jeseni se zaradi študija odseli še njena hči Liv. FOTO: Osebni Arhiv

Danes živi v precej odmaknjeni vili z dobrim varnostnim sistemom, ki stoji sredi obsežne, dobrih 10 akrov velike posesti, okrog in okrog obdane z visoko jekleno ograjo. Sosednje posesti so podobno velike, ograjene in zaščitene od preostanka sveta, predvsem ker lahko zvezdniški stanovalci le v teh samotnih, luksuznih enklavah najdejo nekaj miru in zasebnosti. A čeprav si jez oskarjem, bafto in dvema zlatima globusoma vsekakor prislužila svoje mesto med zvezdniško elito, se ji še nedavno ni kolcalo po življenju v najelitnejši soseski z najbolj zvenečimi imeni za sosede. Nasprotno, še pred petimi leti je z možem, režiserjem, sinomin hčerkoživela v za hollywoodske standarde nadvse preprosti hiši s tremi spalnicami na le nekaj več kot 100 kvadratnih metrih. Dokler jih ni dokončno pregnala pijana neznanka, ob katero je igralka trčila v svoji dnevni sobi. Ta pa je bila le zadnja v vrsti nepovabljenih obiskovalcev, in zaradi nje se je oskarjevka dokončno odločila za selitev v zvezdniško sosesko z zvezdniškim varovanjem.Brez dvoma je del hollywoodske aristokracije, revija Time pa jo je leta 2015 umestila na seznam sto najvplivnejših ljudi na svetu. A živela je preprosto in prizemljeno, v precej običajni hiši, ki sta jo z možem leta 2007 kupila za okoli 850 tisočakov. Kaplja v morje v primerjavi s hišami v njeni novi soseski, kjer se cene pišejo v tudi desetinah milijonov. Pa vendar, preprostost je Julianne ustrezala, čeprav je to pomenilo, da se pred njenimi vrati ni le enkrat pojavil goreč oboževalec, ki si je želel spoznati svojo vzornico, ali da je spet drugi čakal v bližnjem grmovju z željo, da bi vsaj od daleč uzrl slavno rdečelasko. Toda tovrstne kalitve družinskega miru in intime je Moorova vzela v zakup. Vse do tistega dne pred petimi leti, ko je zjutraj na svojem kavču našla pijano neznanko, ki je v njeno hišo menda pritavala sredi noči iz bližnjega precej obiskanega nočnega kluba.Zaradi nepovabljenih obiskovalcev, tudi sredi noči, se je igralka preselila v precej večjo hišo, kjer se je čutila varnejšo. A ji zdajgrozi, da se bo v njej počutila (pre)osamljeno. Kajti čeprav je ena tistih hollywoodskih srečnic, ki se lahko pobahajo s trdnim in dolgim zakonom, saj se z Bartom ljubita že od leta 1996, jo skrbi prihajajoča jesen, ko bo družinsko gnezdo zaradi študija zapustila hčerka. »Caleb že študira, a Liv je še vedno doma. Toda le še do novembra, ko odide na univerzo. O tem niti razmišljati ne želim, že ob misli, da bo tudi ona odšla na svoje, me preplavijo čustva. Ko otroci odidejo, to namreč prinese kup sprememb, spremeni se družinska dinamika. Vem, da to doleti vse starše, a vseeno...« se Julianne v grlu nabira cmok, zavedajoč se, da jo v prihajajočih mesecih čakajo novi starševski izzivi in čustva, ki jih bodo vzbujali nostalgični spomini na čas, ko sta bila njena zdaj že mlada odrasla otroka še vedno njena malčka.