Hiša Julie Child išče kupca

V njem ni preživela veliko časa, a je bil njen prvi dom in, kar je najpomembneje, v njem je prva kuhinja, v kateri je Julia Child svoje kuharske mojstrovine delila z drugimi. V Georgetownu v Washingtonu je na prodaj hiša znamenite kuharice in njenega moža Paula, in sicer za 3,1 milijona evrov.

Štedilnik vzela s seboj

Nepremičnina nosi letnico 1870 in je bila najprej v lasti tesarja Edgarja Murphyja. Julia in Paul sta leta 1946 dahnila usodni da in se dve leti pozneje preselila v očarljivo rumeno hišo v družinski soseski, a sta jo kmalu zatem mahnila v Pariz, kjer je Paul služboval vrsto let.

Legendarna kuhinja je v muzeju Smithsonian. FOTOGRAFIJI: Twitter

Tam se je, kot vemo, začela tudi kulinarična epopeja Childove, ki se je odločila za šolanje na elitni Le Cordon Bleu, pozneje pa začela ustvarjati tudi slovito kuharico: francoska gastronomija je v sodelovanju s Simone Beck in Louisette Bertholle končno postala dostopna tudi v kuhinji nespretnim Američankam.

Prvi izid je doživela leta 1961, od takrat pa se ponatisi še kar vrstijo. Vrnimo se v leto 1956, ko sta se Childova po francoski misiji vrnila v ZDA, Julia pa je, medtem ko je s soavtoricama in založbami še vedno usklajevala končno podobo knjige, v domači kuhinji, ki jo je okrepila tudi s plinskim litoželeznim štedilnikom, v kulinaričnih mojstrovinah urila sosede in prijateljice.

Kuhinja je ostala srce doma.

Že tri leta pozneje sta se zakonca preselila v Cambridge v zvezni državi Massachusetts (in znameniti štedilnik vzela s seboj), washingtonski dom pa prodala. Nepremičnina je od takrat zamenjala več lastnikov, a zavoljo slave Childove, ki je po izidu knjige kmalu postala televizijska zvezdnica, so prav vsi radodarno vlagali v kuhinjo, ki je vse do danes ostala srce prikupnega doma. Ta ponuja še tri spalnice, dnevni prostor in štiri kopalnice ter prostorno teraso.

1948. sta zakonca Child kupila prvo hišo.

Na vrednost nepremičnine, ki je v zadnjem desetletju občutno poskočila, je nedvomno vplival tudi film Julie & Julia, v katerem sta 2009. nastopili Meryl Streep in Amy Adams. Julia Child je umrla leta 2004, le dva dneva pred svojim 92. rojstnim dnem, kuhinjo (s štedilnikom vred), v kateri je snemala tudi uspešne oddaje, pa je 2001. podarila muzeju Smithsonian.