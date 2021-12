Hiša iz filma Sam doma na Airbnb: poglejte, koliko stane ena noč

Ljubitelji serije filmov Sam doma, ki jih v Sloveniji najverjetneje ni malo, saj nam naše televizije te filme še vedno predvajajo vsako leto, so dobili možnost izživeti svoje otroške sanje. Zdaj je namreč možno na platformi Airbnb najeti hišo iz filmov – družinski dom McCallisterjev. Prosta pa je zgolj za eno noč, in sicer 12. decembra za največ štiri osebe. Cena nočitve pa je komaj 18 evrov, kar je ceneje kot večina nočitev v naši prestolnici.

Goste bo ob prihodu sprejel igralec Devin Ratray, ki je v filmih igral Buzza, starejšega brata Kevina McCallisterja (Macaulay Culkin). »Iz filmov se me verjetno ne spomnite kot posebej ustrežljivega, ampak obljubim, da sem odrasel in bom z vami z veseljem delil moj družinski dom. Ampak poskusite ne izpustiti moje tarantele na plano,« je povedal Ratray. Gostom je pripravil še nekatere druge zanimivosti, kot so pasti in hitro pripravljeno hrano v slogu devetdesetih let.