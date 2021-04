Himna, dude in salve za pokojnega princa

Pravnukov ne bo, saj so še premladi. FOTO: The Duchess Of Cambridge/Reuters

Prisotna bo tudi Filipova sestra z družino, ki je pred tednom dni iz Nemčije pripotovala v Veliko Britanijo.

Osebna zastava

30 ljudi se bo udeležilo pogreba.

Danes popoldne bodo v Windsorju k večnemu počitku položili princa, ki je dva meseca, preden bi dopolnil sto let, umrl prejšnji petek. V običajnih časih bi se na ulicah Windsorja zbrale nepregledne množice ljudi, da bi na zadnjo pot pospremili enega najbolj priljubljenih članov kraljeve družine, ki je kraljici stal ob strani več kot sedem desetletij.A zaradi pandemije to ne bo mogoče, iz Buckinghamske palače so ljudem že sporočili, naj se raje vpišejo v spletno žalno knjigo, prisotnost na pogrebu pa je zaradi ukrepov za zajezitev pandemije dovoljena le 30 ljudem. In to bi Filipu tudi najbolj ustrezalo. Že pred mnogo leti je namreč na novinarsko vprašanje, kakšen pogreb si želi, dejal, da noče cirkusa in preveč pozornosti.Poleg njegove vdove, britanske kraljice, se bodo zadnjega slovesa, ki ga bo prenašala britanska nacionalna televizija, tako najverjetneje udeležili vsi njegovi otroci s partnerji ter Filipovi vnuki. Za princaje znano, da bo tam brez žene, ki je visoko noseča ostala doma v Los Angelesu. Ali bo kraljica, da se ne bi počutil neprijetno, tudi drugim vnukom priporočila, naj raje pridejo brez zakonskih partnerjev, ni znano, se je pa že odločila, da njunih pravnukov ne bo.Ne nazadnje so vsi še zelo mladi, nihče nima niti deset let, zato se ji zdi bolje, da jim je s pogrebom prizaneseno. Znano je tudi že, da bo na pogrebu Filipova sestra z družino, vsi so že pred enim tednom iz Nemčije pripotovali v Veliko Britanijo, kjer so morali, enako kot princ Harry, po prihodu iz ZDA v izolacijo.Filip vse od smrti počiva v zasebni kapelici v dvorcu Windsor, kjer je preživel tudi zadnje dni življenja. Do kapelice sv. Jurija ga bodo predvidoma ob 14.40 po lokalnem času odpeljali s posebej prirejenim land roverjem, ki ga je pomagal oblikovati sam Filip. Vozilo bo prekrito z njegovo osebno zastavo, ki združuje simbole njegovega grškega izvora in vseh nazivov, ki jih je prejel v Veliki Britaniji.Na zastavo bodo položili njegovo mornariško kapo in meč ter venec cvetja. Ker mu je zelo veliko pomenila vojska, preden je Elizabeta postala kraljica, je služboval v britanski vojni mornarici, bodo na pogrebu prisotni tudi predstavniki kraljeve vojske. Za vozilom z njegovimi posmrtnimi ostanki bodo hodili člani kraljeve družine, a brez kraljice, ki jo bodo že prej odpeljali v kapelico, kjer bosta potekali sveta maša in žalna slovesnost. Sprevod bodo spremljali donenje zvonov in vojaške salve, ko bodo Filipovo krsto pripeljali pred kapelo, pa bo zaigrala britanska himna.Po stopnicah v kapelico jo bodo odnesli ob spremljavi dud. Natanko ob 15. uri bo sledila minuta tišine, nato se bo začela sveta maša.