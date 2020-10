Hilary Swank bo poletela na Mars

Osebni Arhiv Zvezdnica dobro ve, da ni nič pomembnejšega od družine. FOTO: Osebni Arhiv

Visoka cena

Na pleča si ne nakoplje več kupa projektov, ampak se preda le tistim, ki jo resnično pritegnejo.

Načrt je bil, da bom eno leto z očetom, kolikor potrebujejo presajena pljuča. A eno leto se je raztegnilo v dve, nato v tri.

Pred mnogimi leti, precej preden se je podala na pot igre in se z dvema oskarjema za pasom zasvetila kot ena najsvetlejših zvezd hollywoodskega neba, ječisto zares želela poleteti med zvezde. Sanjarila je namreč o odkrivanju vesolja in svetov onkraj naše Zemlje. Želela je postati astronavtka. A čeprav jo je življenje − ali pa izjemen igralski talent − nato usmerilo drugam, se je zvezdnici uresničila otroška želja. Poletela je na Mars.»Edino, kar že vse življenje brez sence dvoma vem, je, da sem si želela biti na prvi vesoljski misiji na Mars,« zadonijo njene besede na tiskovni konferenci. Četudi globoko v svojem liku prihajajoče serije Away, ki 4. septembra prihaja na Netflix.Pred šestimi leti je oskarjevka izginila iz medijskih žarometov. Bolehnemu očetu, ki pa je imel srečo in našel ustreznega darovalca pljuč, je igralka naklonila ves svoj čas, energijo in tudi ljubečo pozornost, cvetočo kariero pa postavila na stranski tir. Tedaj je nameravala na kariernem gumbu pritisniti na pavzo za le eno leto, kolikor naj bi oče potreboval, da mu telo sprejme nova pljuča.»Leto se je raztegnilo v dve, nato v tri. A naše želje so bile uslišane, oče je zdaj zdrav, pa je od operacije preteklo že več kot pet let,« je hvaležna igralka, ki se je po treh letih popolnega premora od Hollywooda 2018. počasi začela vračati k sedmi umetnosti. A le počasi in premišljeno, na pleča si ne nakoplje več kupa projektov, pač pa se preda le tistim, ki jo resnično pritegnejo. In eden teh je vsekakor bila dramska serija o pilotki in nato astronavtki Emmi Green, ki se ji uresničijo vseživljenjske sanje o odpravi na Mars. Cena zanje pa je višja, kot je pričakovala, saj se mora za več let posloviti od družine, za katero ni vedela, da jo bo sploh kdaj imela.»Preden sem bila igralka, sem želela postati astronavtka. Astronavte in vse druge, ki raziskujejo tisto, kar je nepredstavljivo večje od nas samih, od nekdaj globoko spoštujem in občudujem,« je dejala Swankova, ki jo je zgodba serije, v kateri se ambicije prepletajo in tudi borijo z medčloveškimi vezmi, v hipu pritegnila. Še dodaten plus pa je vsekakor bilo, da je vodja marsovske odprave ženska, njen lik. »To je vsekakor kazalnik, da smo se kot družba premaknili naprej, naredili korak k enakopravnosti in enakosti. Vseeno pa to ni srž drame, ta tiči v paleti najrazličnejših značajev, njihovih najrazličnejših ozadij, ki pa se znajdejo na istem potovanju, proti istemu cilju, čeprav jih hkrati kot gravitacijska sila vleče tudi nazaj na Zemljo, k družinam.«