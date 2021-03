Hilary Duff je hčerko rodila doma v vodi

Skrivna poroka

Hilary spet ni šla v porodnišnico.

Emma in Dave sta postala mama in oče. FOTOgrafije: Osebni Arhiv

V tretje gre rado

Bindi je prvorojenko povila na dan prve obletnice poroke s Chandlerjem.

Vse brsti in živahno migota od novega življenja. A ne le po travnikih in gozdovih, kjer se prebuja pomlad, tudi na zvezdniških domovih. Menda že 13. marca se je na domu oskarjevkerazlegel jok novorojenčice, pred le nekaj dnevi je na pot materinstva v prvo zakorakala, s še tretjim otrokom pa je svojo družinico razširila tudi igralkaMorda moraš spoznati le tistega pravega, da se začne oglašati biološka ura. Tako misli vsaj Emma Stone, ki v rosnejših dekliških letih ni sanjarila o beli poroki in hiši, polni otrok.»Nikoli nisem bila varuška. In v najstniških letih sem nenehno poudarjala, da si ne želim ne otrok ne poroke. A ta pogled sem z odraščanjem spremenila. Zdaj si želim obojega,« je hollywoodska lepotička priznala ob dopolnjeni tridesetici. Čeprav je pri tem vsaj manjšo vlogo verjetno igral tudi, ki ga je spoznala dve leti prej, prav z njim pa so se ji druge za drugimi začele uresničevati odrasle sanje. Lani sta se po štirih letih ljubezni skrivaj poročila, podobno na skrivaj pa ji je enkrat lani začelo pod srcem rasti novo življenje, kar je postalo očitno šele letos, ko nobeno še tako ohlapno oblačilo ni več moglo prekriti nosečniškega trebuščka.»Emma nadvse uživa v zakonskem življenju, zdaj pa je še noseča,« je januarja potrdil vir. In naposled je v roke prijela drobno bitjece, ki ji je življenje spremenilo za vselej. Sredi tega meseca, menda 13. marca, je na svet privekala deklica, katere ime pa novopečeni starši še skrbno skrivajo.Emma je poroko, nosečnost in porod skrbno skrivala. Nasprotno pa Bindi Irwin, hči znamenitega lovca na krokodile, za katerega je bilo leta 2006 usodno tragično srečanje z morskim bičem, teh svojih najsrečnejših mejnikov ni mogla zadržati zase, raje jih je na vse grlo izkričala svetu.»Praznujem svoji največji ljubezni. Srečno prvo obletnico s svojim ljubljenim možem in dan, ko je na svet privekala najina čudovita hčerka,« je čivknila Bindi, ki sta se ji najpomembnejša dogodka strnila v en sam dan, 25. marec. Na ta dan pred enim letom se je v intimni ceremoniji brez svatov, ker jima pandemija česa večjega pač ni dopuščala, namreč zaobljubila. Natanko eno leto pozneje, vse do dneva natančno, pa sta se zaljubljenca razveselila še prvorojenke. Male, njune nežne vojščakinje, kot bi dojenčičino ime ohlapno prevedli v slovenščino. »Ime Grace sem ji nadela po svoji prababici in po sorodnikih Chandlerjeve družine, katerih korenine segajo v 18. stoletje. Njeno srednje ime Warrior (Bojevnica) Irwin pa je poklon mojemu očetu in njegovi zapuščini kot najbolj neverjetnemu Wildlife Warriorju,« je izbor pojasnila novopečena mamica.Sicer pa sta se mlada oče in mati, ki v teh dneh plavata na oblaku sreče, spoznala po golem naključju leta 2013, ko je Chandlerja v Avstralijo pripeljalo tekmovanje v deskanju na vodi, med obiskom živalskega vrta pa je bila njegova vodnica prav komaj 15-letna Bindi. Na svetlolasca je nemudoma naredila gromozanski vtis, tako da je z dovoljenjem njene mame dobil mladenkin elektronski naslov, kmalu nato pa je že zapustil domačo Florido, se zaposlil v istem živalskem vrtu in si utrl pot do njenega srca.Emma in Bindi se v teh dneh še privajata novim nalogam, ki jih prinese materinstvo, medtem ko je Hilary morala svoje znanje zgolj obnoviti. Hollywoodska igralka je prvič postala mamica že pred devetimi leti, ko se ji je iz zdaj odcvetele ljubezni zrodil sin, pred dvema letoma pa je novo ljubezen z, s katerim sta se poročila leta 2019, okronala z rojstvom hčerkeToda lepi igralki, zaljubljeni v materinstvo, zgolj dva otročička nista bila dovolj, saj je dvoletna Banks zdaj postala starejša sestrica mali. Sestrici pa si delita še nekaj – obe sta se rodili doma. Kajti medtem ko se je Luca rodil v porodnišnici, je z drugorojenko na poti Duffova sklenila, da želi porod izkusiti v vsej njegovi čarobnosti. Zato je Banks rodila kar doma v vodi. To izkušnjo pa je zdaj ponovila še z Mae.