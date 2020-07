Hemsworthu vlogo Thora skoraj speljal brat

osebni arhiv Za vlogo sta se spoprijela brata Chris in Liam. FOTO: osebni arhiv

je Chris Hemsworth že zavihtel Thorovo kladivo.

Dolgi svetli lasje, bojevit pogled in mišičasto telo, ob katerem ženske vzdrhtijo in se jim zašibijo kolena. Kako tudi ne, ko imajo pred očmi popoln primerek moškosti, ki ima za piko na i še nekaj božanskih moči. Ja, to je nordijski bog groma Thor, ki je v Marvelovem vesolju izgnan na Zemljo, kjer se naposled nauči biti pravi superjunak. Seveda v podobi že nezemeljsko privlačnega avstralskega igralcaA čeprav si božanskega bojevnika v drugačni podobi verjetno niti zamisliti ne znamo več, ne nazadnje tudi ker magično kladivo že devet let vihti le Hemsworth, ta vendar ni bil od začetka prva izbira za vlogo. Pri filmskem studiu so še v predprodukcijski fazi Thora videli v podobi 10 let starejšega škotskega igralca, ko je ta odpadel, pa se je Chris moral za vlogo boriti še s svojim − podobno privlačnim − bratomVloga nordijskega boga, ki vihti kladivo, je tista, ki ga je izstrelila med zvezde. A vendar bi se mu lahko izmuznila med prsti, deloma tudi, ker je bil še neznano ime. »Še pred začetkom predprodukcije sem preizkušal različne igralce, na katerih bi osnovali Thora,« je dejal, ki je prve osnutke ustvarjal s Kevinom McKiddom pred očmi. In je dodal, da Hemswortha tedaj niso imeli​ niti v širšem izboru.Thorovo kladivo je Chris prvič prijel leta 2011, za tem je vlogo zasedel še šestkrat in jo bo ponovil tudi v novem filmu iz stripovske franšize Thor: Love and Thunder, ki naj bi premierno prišel na velika platna leta 2022. A če nam je danes samoumevno, da vzvišenega in pokončnega bojevnika nihče ne bi mogel upodobiti bolje, je moral Chris potem, ko je iz igre za to vlogo odpadel McKidd, ker so si pri studiu zaželeli nekoga mlajšega, morda starega okoli 20 let, sprva na avdiciji premagati še šest let mlajšega brata Liama.»Po prvi avdiciji sem bil nadvse samozavesten, skoraj prepričan, da je vloga moja. A so minili meseci, klica iz studia pa kar nisem dobil. Potem je svoj posnetek poslal na avdicijo še moj bratec in njega so poklicali nazaj. In nato še enkrat in še enkrat, dokler niso odločali med štirimi ali petimi ljudmi,« pravi Hemswort in nadaljuje, da je na naslednjo avdicijo odšel s precej težjim korakom.»Moja motivacija je bila slaba, bil sem kar zafrustriran, saj je do tedaj Liamu uspelo priti dlje in narediti očitno boljši vtis. A me je spodbodlo bratsko rivalstvo.« Kar je bilo očitno brca v zadnjico, ki jo je Chris potreboval, da je na avdiciji prepričal vse, da je on edina prava izbira.