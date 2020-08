Heidi Klum na sodišču zaradi otrok

PEREZ/X17ONLINE.COM Leni bo šla po materinih stopinjah, v Evropi naj bi jo že čakalo prvo fotografiranje za Vogue. FOTO: Perez/x17online.com

Pandemija gor ali dol, račune je treba plačati. Tega se dobro zaveda nekdanja supermanekenka, danes pa odločna poslovna ženska, ki ni le globoko hvaležna, da ji koronakriza ni zamrznila službenih obvez, pač pa jo na snemanje resničnostne oddaje Naslednji top model Nemčije veže tudi pogodba.In čeprav so se ji pri oddaji, pri kateri zaseda stolčke gostiteljice, stroge sodnice in izvršne producentke, običajno prilagodili in snemanja selili na drugo stran luže, v njen domači Los Angeles, je to zaradi zdravstvenih razmer zdaj nemogoče. Nemška ekipa namreč ne more v ZDA, zato mora v Nemčijo Heidi. A se je že zapletlo, saj zaradi strahu pred virusom zvezdničin bivši mož, pevec, ne pusti njunim otrokom, da se z mamo odpravijo na pot.»Poskušala sem se pogovoriti z njim. Zagotovila sem mu, da nikoli ne bi ogrozila najinih otrok in bi se, podobno kot v Los Angelesu, držala vseh varnostnih ukrepov. A vse zaman,« je dejala blondinka, ki se je zdaj, ko je oktobrsko snemanje v Nemčiji že skoraj pred vrati, obrnila na pomoč sodišča. Z urgentno prošnjo, naj z odlokom prisili bivšega moža, da njunim otrokom dovoli na pot.Njunemu zakonu, v katerem so se jima rodili danes 16-letna, 14-letni, leto mlajšiin z 10 leti najmlajša, je odklenkalo pred šestimi leti. A sta se brez večjih zapletov dogovorila za skupno skrbništvo in da nihče nikomur ne plačuje otroške preživnine, četudi četverica menda levji delež časa preživi z mamo. »Večino časa so z menoj, s Sealom so le precej občasno.Letos je bil doslej z Leni in Henryjem skupno morda šest tednov in le kakšnih 10 dni z mlajšima,« je povedala Heidi. In dodala, da ni le ona tista, ki si niti zamisliti ne more, da jih ne bi videla tri mesece in pol – toliko časa bo namreč trajalo snemanje –, ampak da si tudi otroci ne želijo toliko časa preživeti le z očetom. Kar je črno na belem sodniku napisala tudi najstarejša Leni, ki se ji je sicer težko postaviti na stran mame ali očeta, saj da ima oba rada, a da je edina dovolj stara, da lahko spregovori tako zase kot za sestro in brata. »Mama mora v Nemčijo zaradi službe, ne more izbirati, mi pa si želimo iti z njo. To smo tudi poskušali dopovedati očku. Pot v Nemčijo pa bi bila tudi odlična priložnost, da vidimo babico in dedka,« je zapisala Leni in dodala, da je najmlajšo strah ostati več mesecev brez mame.Ob pismu sodišču je pisemce spisala tudi očetu, češ da trenutne razmere niso idealne, a naj z mamo poskušata najti pot, ki bi bila najboljša za družino. »Poleg tega, očka, je okužb v Nemčiji manj kot v ZDA,« je še odraslo dejala šestnajstletnica, ki jo tja vleče tudi možnost, da zakoraka po maminih manekenskih stopinjah. Menda naj bi namreč imela dogovorjeno fotografiranje za nemško izdajo modne biblije, revijo Vogue.Potovanje brez (prevelikih) ovir Klumovi omogočajo njene nemške korenine. V Evropo pa lahko potuje tudi Seal, saj ima, četudi si je kot Heidi ustvaril dom v Los Angelesu, britanski potni list. Na tej osnovi je lepotica že skovala načrt, ki bi bil verjetno najboljši za vse.»Med božičnimi prazniki imam tritedenski premor med snemanjem. Glede na skrbniški dogovor bi morali otroci ta čas preživeti z mano, saj so bili lani s Sealom. A če jim Seal pusti v Nemčijo, sem se temu pripravljena odpovedati in so lahko že drugo leto zapored za praznike z njim. Poleg tega lahko pride Seal v Nemčijo, če si želi biti več z otroki, saj ima britanski potni list.« Ali se jima bo uspelo dogovoriti brez sodnika ali bo na koncu obveljala beseda slednjega, pa bo kmalu jasno.