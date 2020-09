Hefnerjeva ljubljenka pila vse dni: urin ji je razžiral kožo

Ko je štela 26 let, se je zdelo, da imavse, kar si želi. Pri svojih rosnih letih je postala ena izmed najbolj uspešnih in zaželenih Playboyevih zajčic. Živela je v vili, služila mastne denarce in uživala življenje na veliki nogi. A njeno navzven bleščeče življenje, je bilo pravzaprav precej drugačno. Pri svojih 20-letih je namreč že bila odvisna od alkohola. Dan za dnem, vsak dan, je na skrivaj pila vodko. Zaradi opitosti, pa se je večkrat celo tako hudo poškodovala, da je skoraj umrla.Odvisnost je uspešno skrivala in v javnosti skoraj nikoli ni pila. Vodka, h kateri se je zatekla, je pila, ko je bila sama. Ko je nekega dne padla čez ograjo in utrpela hude poškodbe glave, se je naposled preselila k prijateljici, se skušala ozdraviti odvisnosti, a je kmalu postalo še huje. Po poročanju Mirrorja je en mesec pila vodko vsak dan. Opita je ležala v lastnih iztrebkih, njeni organi so začeli odpovedovati, urin pa je začel razžirati njeno kožo.Prepričana je, da se je v alkoholizem zatekla, ker je bila pri petih letih zlorabljena s strani varuške. Bežala je pred težavami, a je na tak način zabredla v še hujše.»Alkohol je bil magično zdravilo, ki sem ga iskala. Le na tak način sem se lahko osvobodila anksioznosti in panike, ki sem jo čutila.« Ko danes gleda nazaj in se spominja časov, ko je bila uspešna manekenka ugotavlja, da je bila kljub uspehu vedno prisotna praznina. »Moj moto je bil, da se živi samo enkrat. Na tak način sem sama pri sebi opravičevala, da nisem skrbela zase in za svoje zdravje.«»Ko sem imela 26 let, sem 24-ur na dan pila vodko. Sredi noči sem omedlela in se v paniki zbudila. Bila sem nasilna, zato sem v steklenici za vodo pri postelji vedno imela vodko. Redno se mi je dogajalo, da sem bruhala kri. Moje življenje je bilo pravi pekel,« je še dodala in razkrila, da je bil na neki točki njen urin tako koncentriran, da ji je dobesedno razžiralo kožo na bokih in trtici. Imela je okuženo kri in v sebi je čutila, da umira.»Klicala sem bivšega in ga prosila za pomoč. K sreči je prišel z reševalnim vozilom.« To je bilo za Jessico odločilno, saj je ugotovila, da tako ne more več živeti. Januarja 2014 se je odločila, da bo stopila na pot treznosti in od takrat naprej ji uspeva. S svojimi zgodbami, ki jih deli tudi na instagramu želi navdušiti in navdihniti tiste, ki se srečujejo s podobnimi težavami.