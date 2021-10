Hči zanj ne obstaja

Zvezdnik Owen Wilson je na velikih platnih in televizijskih zaslonih morda videti priljuden in šarmanten, moški, ki bi si ga mnoge ženske želele vsaj za prijatelja, če že ne kaj več. A takšne so, kot kaže, bolj kot ne le njegove vloge.



Ironično se mi zdi, da Owen dobiva toliko vlog očetov, tistih pravih, ki so prisotni v življenju otrok, v resnici pa je daleč od tega.

21

tisoč evrov preživnine na mesec plačuje.

Wilson je na sodišču povedal, da z deklico noče imeti stikov, še manj hoče deljeno skrbništvo z bivšo.

V resnici je igralec, ki bo čez en mesec dopolnil 53 let, menda precej težak in samosvoj ter, kar mu zamerijo mnogi, povsem odsoten oče svoji hčerki.je tretjo svečko upihnila ravno te dni, ob tej priložnosti je njena mama, ki se je z Wilsonom dobivala pet let, a zveza po njegovih besedah menda ni bila resna, na družabnem omrežju objavila fotografijo ljubke modrooke in svetlolase deklice ter ji vse najboljše zaželela tudi tam. Pod fotografijo so se usuli komentarji, da je Lyla zelo podobna očetu. Varuinie je to močno zabolelo, saj, kot je dejala, Owen svoje najmlajše sploh še ni videl.Wilson ima sicer tri otroke, poleg Lyle še sedemletnegain tri leta starejšega, vsakega z drugo žensko, a je obema menda odličen oče, redno ju obiskuje, skupaj celo počitnikujejo in se tudi sicer odlično zabavajo.»Pomaga finančno, tega mu ne morem očitati, a to je dolžan po zakonu. Test očetovstva je potrdil, da je on njen oče, in sodišče mu je naložilo plačilo preživnine. Zaradi tega pa ne morem reči, da je dober oče. Ironično se mi zdi, da Owen dobiva toliko vlog očetov, tistih pravih, ki so prisotni v življenju otrok, v resnici pa je daleč od tega,« je v enem od intervjujev pred časom dejala 37-letna Varunie. Wilson se je junija sicer udeležil obravnave na sodišču, tam so mu sporočili, da je dekličin biološki oče, in mu določili plačilo preživnine, ki znaša 21.000 evrov na mesec, a je povedal, da z njo noče imeti stikov, še manj si želi deljenega skrbništva z bivšo. V intervjuju za revijo Esquire je šel še dlje, in sicer je povsem ignoriral dejstvo, da ima hčer, in kot svojega mlajšega otroka jasno označil mlajšega sina.»Ko mu je Varunie povedala, da je noseča, ni bil nad tem niti malo navdušen. Takrat je bilo zadnjič, da sta spregovorila, Owen je celo zamenjal telefonsko številko. Kaj natanko se je dogajalo med njima, vesta samo onadva, najbolj pa trpi otrok. To ni prav,« pa pravi prijateljica Varunie Vongsvirates.