Hči princese Caroline se ločuje

Ko je imela Charlotte Casiraghi komaj štiri leta, se je njen oče Stefano smrtno ponesrečil med dirko s čolnom ob obali Monaka. Star je bil komaj 30 let in po tekmi, ki je bila zanj usodna, se je nameraval upokojiti. Da bi opustil tekmovanja, je začel resno razmišljati nekaj tednov prej, ko mu je med vožnjo razneslo čoln in je komaj preživel. Devet let pozneje se je princesa Caroline poročila s tretjim možem Ernstom Augustom, s katerim v zakonu vztraja še zdaj, čeprav naj bi že nekaj let živela ločeno.