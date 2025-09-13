SPROŽIL RAZKOL

Hči Michaela Jacksona z ustvarjanjem filma ni hotela imeti opravka: »Vsebuje laži!«

Michael je izdelek za oboževalce, ki še vedno živijo v fantaziji.
Fotografija: Paris Jackson je producentom dala pripombe, a so jih zavrnili. FOTO: Yara Nardi/Reuters
Paris Jackson je producentom dala pripombe, a so jih zavrnili. FOTO: Yara Nardi/Reuters

A. P.
13.09.2025 ob 07:50
A. P.
13.09.2025 ob 07:50

Hči umrlega kralja popa Michaela Jacksona je kritizirala film o svojem očetu, ki prihaja na velika platna. Film Michael naj bi nagovarjal specifičen del njegovih oboževalcev, ki še vedno živijo v fantaziji, je prepričana 27-letna Paris Jackson, ki z ustvarjanjem filma ni hotela imeti opravka. Pravi, da številni hollywoodski filmi o njem vsebujejo laži.

O vsem tem je spregovorila, ko je igralec Colman Domingo, ki v filmu igra družinskega patriarha Joeja Jacksona, javno izrekel zahvalo za njen prispevek. Na festivalu v Benetkah je pred novinarji zatrdil, da sta Paris in njen brat Princ izdatno podpirala film. »Paris je bila ljubeča in topla do mene,« je izjavil in povzročil ogorčenje mlade pevke in igralke. Začetki filma, ki je nastal v sodelovanju z Jacksonovim posestvom, segajo v leto 2019. Vmes naj bi bili prisiljeni spremeniti dele scenarija in ponovno posneti prizore, ker so jim domnevne žrtve Michaela Jacksona sodno prepovedale uporabo delov zgodbe.

Več iz te teme:

Michael Jackson Paris Jackson film Hollywood filmi snemanje biografija laž ogorčenje

