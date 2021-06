Hči Meryl Streep iz zakona v zakon

Grace bo ponovno nevesta. FOTO: Pascal Le Segretain/Getty Images

Zdržala 42 dni

Za oba že druga ohcet

Mladozaročenca imata za sabo že en razpadel zakon. Grace s Tayem, Mark pa je bil med letoma 2011 in 2018 poročen s francosko igralko Joséphine de La Baume.

Družini trikratne oskarjevkese obeta slavje. Velikansko slavje ljubezni, na katerem bodo zadoneli poročni zvonovi. »Zaročil sem se,« je namreč sporočil glasbenik, ki je srce predal, hčerki hollywoodske velikanke. In čeprav mu je morda misel, da bo postal del družine hollywoodske aristokracije, saj se je njegova bodoča tašča z 21 oskarjevskimi nominacijami zapisala v zgodovino kot za to najvišje odličje sedme umetnosti največkrat nominirana igralka vseh časov, nekoliko zastrašujoča, naj bi Meryl bodočega zeta sprejela odprtih rok.»Zdi se, da jima je Mark všeč, kar je dober znak. Verjetno bi se vsakemu nekoliko tresle hlače, če bi spoznal Meryl in nanjo poskušal narediti dober vtis,« je vir povedal, da se je spoznavno srečanje mladih zaljubljencev in Graceinih staršev odvijalo kot po maslu.Meryl Streep je ena tistih srečnic, ki jim je uspelo razrešiti skrivnost dolgega in srečnega zakona, saj se imata zrada že več kot štiri desetletja. A čeprav je Grace izrezana podoba svoje slavne mame, ji ni naklonjena tolikšna sreča v ljubezni, saj je njen prvi zakon s, s katerim sta se v popolni skrivnostnosti poročila predlansko poletje, razpadel že po pičlih 42 dneh.Mednju so, tako sta zapisala v ločitvenih papirjih, posegle nepremostljive razlike. Ali pa jima preprosto ni bilo usojeno, saj izgubljene ljubezni nista predolgo objokovala. Od Graceine ločitve se je namreč odvrtelo le dobro leto, ko so rjavolasko lanskega septembra že zalotili v Markovi družbi, pred tremi meseci pa je njuna ljubezen postala tudi javna.»Že nekaj mesecev se videvata. Pandemsko zaprtje je vse precej otežilo, sploh ko se je Mark vmes vrnil v domačo Anglijo, zato zdaj odkrivata, kako dobro se tudi v resnici ujemata. Mark o svoji zasebnosti ne govori rad, zato njune romance ni obešal na veliki zvon, a očitno se stvari odlično odvijajo,« je marca vir razodel njuno ljubezen. In očitno ni pretiraval, da so čustva med Grace in Markom iz dneva v dan močnejša, saj so pretekli mesec že zakrožile govorice o zaroki, zaljubljenca pa sta se tudi že seznanila s starši drug drugega. Kar je bil očitno uvod v to, kar je sledilo v teh dneh. Zaroka.