Hči lovca na krokodile pričakuje

Irwinovi so v Avstraliji veliki zvezdniki. FOTO: Will Russell/Reuters

Otroka bosta povila prihodnje leto.

Bilo je leta 2006, ko je znamenitega voditelja oddaje, okoljevarstvenika in velikega pustolovcamed snemanjem na Velikem koralnem grebenu v srce usodno pičil strupeni skat, a njegovo poslanstvo živi naprej. Vdova, hči in sin marljivo nadaljujejo družinsko tradicijo v avstralskem živalskem vrtu, pred nekaj leti se jim je tam pridružil tudi. Američan, ki je mladiukradel srce in jo spomladi letos popeljal pred matičarja, zdaj pa pričakujeta prvega otroka.Vzhičenje v sloviti in v Avstraliji zelo priljubljeni družini je neizmerno, na družabnih omrežjih sta navdušenje izrazila tudi bodoča babicain stric, Bindi, ki je nedavno praznovala 22. rojstni dan, in Chandler sta prav tako zaupala, da sta na pragu največje avanture v svojem življenju, pa čeprav jima vznemirjenja na tako zanimivem delovnem mestu sploh ne manjka. No, nihče od naslednikov imperija ni tako predrzen in junaški kakor Steve, ki se je neustrašno družil s krokodili, kačami in smrtno nevarnimi pajki, a ker je po kritikah svetovne javnosti nekoč ogrozil tudi lastnega sina, starega komaj mesec dni, ko je z njim v naročju hranil krokodila, je za kratek čas moral celo ukiniti svojo okoljevarstveno serijo, marsikdo pa se je obregnil tudi ob njegovo pretirano druženje s kiti, tjulnji in pingvini na Antarktiki, ki je bilo v nasprotju s prizadevanji Irwinovih, da se vsaki živali omogoči mirno življenje v njenem naravnem in domačem okolju.Toda strasti so se pozneje umirile in tudi po smrti glave družine živalski vrt Irwinovih živi naprej, enako njihova okoljevarstvena organizacija Wildlife Warriors, družina pa snema tudi priljubljeno resničnostno oddajo, ki pravzaprav prikazuje njihov vsakdanjik v živalskem vrtu. Bindi je pred leti blestela v ameriški različici šova Zvezde plešejo, kot pevka je izdala že štiri plošče, kljub temu pa ji je še vedno najpomembnejše družinsko podjetje, poudarja. Z možem Chandlerjem, profesionalnim deskarjem, bosta na pot starševstva zakorakala na začetku prihodnjega leta.