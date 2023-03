Hči kralja se je predstavila na tednu mode

Kraljeve dame obožujejo modo, a če se mnoge v oblačilih priznanih znamk rade le kažejo, je šla tajska princesa Sirivanavari korak dlje in ustanovila lastno blagovno znamko. Hči kralja Mahe Vadžiralongkorna je modna navdušenka od mladih nog in po srednji šoli ter kolidžu se je vpisala na priznano pariško šolo za oblikovanje Institut Français de la Mode ter jo tudi končala.

V kolekcijo je vključila čipko in nojevo perje.

Pred 15 leti je ustanovila svojo modno znamko Sirivanavari, letos pa jo je doletela čast, da svojo najnovejšo kolekcijo za jesen/zimo 2023/24 predstavi na pariškem tednu mode. Princesa je dejala, da je navdih zanjo iskala v »močnih in neodvisnih ženskah iz štiridesetih let prejšnjega stoletja«, še posebno pilotkah. Kolekcija je tako polna suknjičev, 36-letna oblikovalka pa jih je kombinirala z bolj ženstvenimi kosi, kot so čipkaste hlače, svilena krila in dodatki z nojevim perjem.

Princesina znamka je v njeni domovini dobro znana in cenjena, njeni butiki v Bangkoku so dobro obiskani. Kljub temu se Sirivanavari še ni uspelo prebiti na evropski modni trg, a upa, da se bo to zdaj, ko je lahko svoja oblačila predstavila na enem najprestižnejših modnih dogodkov na svetu, spremenilo.

Navdih je iskala v neodvisnih ženskah iz 40. let prejšnjega stoletja.

V naslednjih tednih naj bi 36-letna princesa že odprla pop-up butik v Milanu, če bo zanimanje dovolj veliko, naj bi kmalu sledil še en v Parizu. Njena oblačila sicer niso za vsak žep, cene se namreč gibljejo od 800 pa vse do 2500 evrov za kos.