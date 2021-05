Hči Kate in Williama navdušila Britance (FOTO)

Princesa, edina hči britanskega princa, ki je drugi v vrsti za krono, in njegove ženeje dopolnila šest let. Kraljeva družina je ob tej priložnosti objavila novo fotografijo princese, ki jo je naredila njena mati.Britanci in ljubitelji modrokrvnežev so nad fotografijo smejoče se Charlotte navdušeni. Za princesko pravijo, da je prava mala navihanka, v javnosti pa pogosto zasenči preostale člane kraljeve družine, tudi kraljicoPrav monarhinji je po mnenju mnogih Charlotte neverjetno podobna.Zadnja fotografija Charlotte je bila posneta pred dnevi na družinskem domu v Norfolku, kjer je nastal tudi videoposnetek mlade družine ob 10. obletnici poroke Kate in Williama.Njena kraljeva visokost princesa Charlotte, kot je njeno uradno ime, se je rodila 2. maja ob 8,34 v zasebni bolnišnici v Londonu. Novopečena šestletnica velja za veliko samozavestnejšo od svojega starejšega brata(7), ki je tretji v vrsti za britanski prestol, na katerega naj bi nekega dne v prihodnosti sedel za svojim dedkomin očetom Williamom.Pred dnevi je svoj tretji rojstni dan proznoval Charlottin mlajši bratec. Tudi fotografijo princa, ki jo je ob tej priložnosti objavila kraljeva družina, je posnela Kate.