Hči je Borisu Beckerju na las podobna (FOTO)

je izrezana kopija očeta, nekdanjega nemškega tenisača. Anna je na svet prijokala devet mesecev po enonočni avanturi Beckerja in manekenke. Danes 53-letni Boris takrat ni želel priznati očetovstva. Boris in Angela sta se sicer spoznala v londonski restavraciji Nobu. Po tej noči je razpadel Borisov zakon z, s katero ima dva sinova –in»Bil sem zelo žalosten zaradi tega, kar se je zgodilo. To je uničilo mojo družino. Z Annino materjo sva postala starša, ne da bi bila v zvezi. Danes sem z njo v dobrih odnosih. Anne ne vidim tako pogosto, kot bi si želel, a se trudim da bi imela čim normalnejši odnos, a to glede na vse skupaj ni tako enostavno,« je dejal Becker v svoji avtobiografiji.Rdečelasa Anna ima Borisove modre oči in materine polne ustnice. Že pri 14 letih je začela stopati po njenih stopinjah in se podala v svet manekenstva.