Hči Angeline Jolie in Brada Pitta presenetila z videzom

Shiloh Jolie je z videzom znova pritegnila pozornost javnosti.

Shiloh Jolie FOTO: Profimedia

V družbi prijateljice in sodelavke Keoni Rose je obiskala prireditev ob prazniku svetega Gennara v New Yorku in z novo podobo jasno pokazala, da vse bolj samozavestno gradi svoj osebni slog in identiteto.

Na fotografijah deluje sproščeno, dve podrobnosti na njenem videzu pa še posebej izstopata: daljše lase je pobarvala v platinasto blond, dodatno presenečenje je piercing pod spodnjo ustnico.

Kar zadeva oblačil ostaja zvesta športnemu slogu. Oblekla je široke hlače in črno majico z motivom Al Pacina iz filma Brazgotinec.

Shiloh se sicer redko pojavlja v javnosti, nazadnje jo je bilo opaziti julija v Los Angelesu, kjer živi in se posveča plesnim treningom, junija je prvič debitirala tudi kot koreografinja, pod umetniškim imenom Shi.

Čeprav so vsi otroci para Jolie-Pitt pogosto v središču pozornosti, je bila Shiloh od malih nog najbolj izvirna in odločna, da bo ubrala svojo pot.

Že pri dveh letih je vztrajala, da jo kličejo John, in je nosila izključno fantovska oblačila.

To fazo je očitno prerasla in že vrsto let trenira ples v priznani plesni šoli Millennium Dance Complex v Los Angelesu, kjer zaposleni sprva sploh niso vedeli, kdo so njeni starši in kjer poučuje tudi Nika Kljun.