Hčerko zamenjal s steklenico

Očetu ni mogla odpustiti. FOTO: Osebni arhiv

Šel je predaleč

Rad bi ji dokazal, da sem lahko boljši, več kot le usran oče, kakršen sem ji bil v otroštvu.

5 dni po svojem rojstnem dnevu je izgubila očeta.

Na začetku tega meseca je britanska pevkapraznovala 33 let. Vzhičeno, radostno, zaljubljena v svoje življenje, ki se ji je, tako se zdi, obrnilo na precej boljše, odkar je zaradi sinkalani shujšala za okroglih 50 kilogramov. A če se je v enem trenutku veselila, jo je pet dni pozneje udarila žalostna vest.Ostala je brez očeta. Čeprav z njim ni imela najtoplejšega odnosa, še več, pred nekaj leti je kar na podelitvi grammyjev priznala, da svojega očeta nima rada, ob novici o njegovi smrti vseeno ni ostala ravnodušna in neprizadeta.Ni bil dober oče. To jedobro vedel tudi sam, saj se je pri pevkinih treh letih namesto za družino odločil za steklenico. »Bil sem grozen oče. Vsak dan sem vase zlil dva litra vodke in še sedem ali osem piv. Tako sem pil tri leta, pojma nimam, kako sem sploh preživel. Bilo me je globoko sram in najboljše, kar sem tedaj lahko storil za hčer, je bilo, da me v takšnem stanju ne vidi,« je poskušal opravičiti, čemu je zapustil ženoin njuno malo hčerko.S tem, ko je odkorakal skozi vrata, je nepopravljivo uničil odnos s Penny, a hčerko je vseeno še videval, dokler tudi njun krhki odnos ni 1999. zašel v slepo ulico. Marka je tedaj namreč spet spodneslo in se je vrnil na stranpota pijančevanja, ko pa se je kakšno desetletje pozneje namenil z odtujeno hčerko zgladiti odnos, si je zabil žebelj v krsto. V intervjuju je namreč zatrdil, da Adele ne najde ljubezni, ker ji je njegov odhod v otroštvu pustil tako globoke sledi. Ob tem pa je pevki prekipelo, šel je predaleč, ker je v medijih razkrival njeno zasebnost, zato ga je dokončno in za vselej izločila iz svojega življenja.Poskušal je zakopati bojno sekiro. Sploh ko so mu zdravniki pred osmimi leti odkrila raka na črevesju, ga je začelo stiskati, da mu morda zmanjkuje časa. Pisariti ji je začel pisma, menda vsak mesec, in jo rotil, da si želi spoznati vnuka. A premakniti je ni mogel. Adele je čezenj napravila križ. »Ne more dvomiti, da jo želim videti. Rad bi ji dokazal, da sem lahko boljši, več kot le usran oče, kakršen sem ji bil v otroštvu.« A čeprav se mu je zdelo, da si je o njem ustvarila dokončno mnenje, ki ga ne more spremeniti, ni odnehal. Vse do zdaj, ko ga je prehitela smrt.»Nikoli ni nehal upati, da bo zgladil odnos z Adele, a zdaj je prepozno,« je dejal njegov kolega in dodal, da ga je bolelo srce, kako je vse zavozil, in da si je želel biti le dober dedek Angelu.