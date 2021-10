Hčerko doji še pri skoraj šestih letih

Obožuje njene obline. »Zagledal sem njene prsi. Nato se je obrnila in videl sem to njeno veliko, zaobljeno zadnjico,« se prelomnega srečanja z bohotno blondinko Coco Austin na snemanju glasbenega videa, ki je pripeljalo do poroke, spominja igralec in raper Ice-T. Oboževanje njenih prsi pa je očitno prenesel na njuno hčerko Chanel, saj se ta tudi pri skoraj šestih letih noče odpovedati dojenju.

Raper Ice-T posluša najpomembnejši ženski svojega življenja.

»Ja!« namreč z nasmehom odgovori deklica, ko jo mama vpraša, ali si želi dojke. »Ona ima eno, Ice-T pa drugo. Kot oče je tudi ona mahnjena na prsi,« je sicer na pol v šali dejala Coco, ki bo svojo edinko dojila tako dolgo, kolikor dolgo bo punčka to želela.

Obožuje tudi meso

Ko je pred slabimi šestimi leti, bilo je konec novembra 2015, Coco postala mamica, si ni mislila, s kolikšnim veseljem bo dojila. Tedaj je bila prepričana, da bo pri dojenju vztrajala največ eno leto, a se ji je tudi ta ocena po prvih nekaj dneh zdela močno pretirana. »Prvi teden po porodu sem imela z dojenjem težave, skoraj sem odnehala, a me je družina prepričala, naj si dam še kak teden in se nato odločim. Niso namreč hoteli, da bi zamudila ta posebni trenutek, dan le mamici in dojenčku,« je priznala Coco in nato odkrila, koliko resnice je bilo v tem.

Dojila bo, dokler bo hči to želela. FOTOGRAFIJE: Osebni Arhiv

Neizmerna vez, ki se tedaj spleta, je namreč tista, zaradi katere Coco še po šestih letih vztraja in se ob tem ne meni za kritike, ki se valijo nanjo. »Chanel je moj edini otrok, zato bom uživala v vsakem trenutku. Prava srečnica sem, da se še vedno želi dojiti, ko bo nehala, bo to zame zelo žalosten trenutek.« Vsem, ki se zgražajo in zvezdnico obsojajo, da njena že precej velika hči zgolj z materinim mlekom ne dobi vsega, kar bi rastoč otrok potreboval, sporoča, da mala Chanel še kako je tudi pravo hrano.

»Dojenje ji je zdaj v največji meri le uteha in trenutek sproščanja ter miru. Seveda je tudi navadno hrano, meso naravnost obožuje, a pred dnevnim počitkom in pred spanjem zvečer se želi podojiti. Zakaj bi ji to prepovedala? Ko si tega ne bo več želela, v redu, nehali bova, a sama ji pač ne bom rekla ne.« Pri tem je dodala, da se zaradi tega počuti ljubljeno in se ji zdi, da jo nekdo potrebuje.

V postelji tudi psi

Marsikateri moški po prihodu otroka začuti skorajda ljubosumje do lastnega mesa in krvi, saj je nenadoma otrok tisti, ki vzame pozornost, ki je nekdaj pripadala le njemu. A ne Ice-T. »Strinja se z vsem in verjame v vse, v kar verjamem jaz,« je razložila Coco. V tej njuni soglasnosti in harmoničnosti pa je tičal strah, da resničnostna oddaja Ice loves Coco, ki je razkrivala njuno družinsko dinamiko, gledalcev ne bo pritegnila, ni bilo namreč prepirov, ni bilo drame, kot jih navadno priskrbijo tovrstni šovi in s čimer si dvigujejo gledanost. »Ljudje so mislili, da bom na vrtu zakopaval trupla, Coco pa na domačih zabavah plesala striptiz. A sva normalen par v normalnem razmerju,« je dejal zvezdnik.

Coco je dojenje pomagalo prebroditi težke trenutke med pandemijo, ko se ji je zdelo, da bo sveta konec.

Četudi morda nista povsem običajen par, večina jih namreč ne more reči, da se njihov otrok doji pri šestih, kot tudi ne, da si zakonca z otrokom še pri teh letih delita posteljo. »Najini zakonski postelji rečem kar družinska. V njej sva midva, Chanel, najini psi. To je naš čas, družinski čas. Skupaj spimo. Nekoliko čudaško, morda, a ne vem, zakaj bi se morala zaradi tega opravičevati in kar koli razlagat,« je o njihovi družinski dinamiki še dejala Coco.