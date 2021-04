Hčerka Davida Hasselhofa gola pozirala za naslovnico

Hčerka zvezdnika serije Obalna straža(28) se je zapisala v zgodovino. Kot prvi model močnejše postave se je znašla na nemški naslovnici priljubljene moške revije Playboy. Ob tem je na instagramu zapisala, da ima vsak možnost, da ljubi svoje telo brez zadržkov in ne glede na to, kakšna pričakovanja ima družba.Hayley je fotografijo naslovnice objavila na instagramu in ponosno zapisala, da je izjemno počaščena, da je prvi model močnejše postave. Dejstvo, da je lahko del te pomembne zgodbe, jo navdaja s čustvi.Pravi, da bi v teh časih morali praznovati in slaviti svojo edinstvenost in avtentičnost. »Upam, da bo ta naslovnica vlila ženskam upanje, da so lahko ljubljene, zaželene in cenjene točno v tem trenutku,« je še zapisala.