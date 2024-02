HBO upošteval Ukrajino: Srbski igralec izključen iz serije Beli lotos

Tretja sezona serije Beli lotos nas bo odpeljala na čudovite tajske plaže. A čeprav naj bi se kamere priljubljene serije televizijske mreže HBO v teh dneh že začele vrteti, je tik pred začetkom produkcije prišlo do spremembe v igralski zasedbi. HBO je namreč upošteval protest ukrajinskega zunanjega ministrstva, ki ni skrivalo nezadovoljstva, da se bo na filmu pojavil tudi proruski srbski igralec Miloš Biković, ki že od leta 2019 »zaradi nacionalne varnosti« nima vstopa v Ukrajino. Ko mu je ruski predsednik Vladimir Putin podelil Puškinovo medaljo za prispevek k ruski kulturi in nato še rusko državljanstvo, je Biković dejal, da mu je v veliko čast, da lahko Rusiji reče domovina. »Odločili smo se raziti z igralcem in vlogo dati komu drugemu,« je v luči kritik ukrajinskega ministrstva sporočila televizijska mreža.

Serija je ob emmyjih in zlatih globusih dobila tudi odličje igralskega ceha. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Biković je bil pred le nekaj tedni prepričan, da mu je sekira padla v med. Dobil je vlogo v priljubljeni seriji, ki ji ploskajo gledalci in kritiki. A zmagoslavje je bilo kratko. Še preden je dobro doumel, da bo pomagal spisati tretje poglavje z emmyji in zlatim globusom ovenčane serije, že mu je filmski studio pred nosom zaloputnil vrata. »Bil sem počaščen, da bom novi obraz serije, ki jo neznansko cenim. A to ni več možno zaradi razlogov, ki nimajo zveze s svetom umetnosti,« se je oglasil igralec in odločitev, da ga odrežejo, označil za nevaren precedens. »To je zmaga absurda in poraz umetnosti.«

Letovišče Beli lotos bo v tretji sezoni odprlo vrata na Tajskem.

Ukrajinsko zunanje ministrstvo je odločitev, da se Biković pridruži igralski zasedbi serije, pospremilo z besedami, da igralec »že od začetka napada na Ukrajino podpira Rusijo. HBO, se vam zdi prav, da ste delo dali nekomu, ki podpira genocid in krši mednarodne zakone?« A kot se je televizijska mreža odzvala s spremembami v igralski zasedbi, tako se je Biković odzval z zapisom, da ne podpira nobene vojne, ker je vojne grozote dodobra spoznal na lastni koži. »Odraščal sem v državi, ki jo je razdejala vojna. Pri 11 letih sem dneve in noči preživljal v zakloniščih, medtem ko sta bila moj dom in moja domovina bombardirana. Takšnega razdejanja ne privoščim nikomur,« je dejal igralec, ki je odraščal v nekdanji Jugoslaviji. In zapis sklenil z besedami, da si želi, da bi se prav vsi konflikti končali.