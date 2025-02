Harvey Weinstein toži lastnega brata

Padli filmski mogotec Harvey Weinstein iz zapora toži svojega brata Boba Weinsteina in producenta Davida Glasserja, češ da sta ga zvabila v past z večmilijonskim posojilom, da bi sama pozneje prevzela podjetje. V sodnih dokumentih, ki so bili v četrtek vloženi na vrhovnem sodišču na Manhattnu, trdi, da so ga prevarali, da je pridobil visoko posojilo, ki pa je koristilo predvsem njegovemu bratu in producentu Glasserju.

»Harveyja Weinsteina so prevarali tisti, ki so mu bili najbližji in si pod pretvezo, da rešujejo The Weinstein Company, zagotovili 45-milijonsko posojilo,« je po poročanju ameriške tiskovne agencije AP dejal Harveyjev odvetnik Imran Ansari. Kakor pravi, so Bob Weinstein in drugi vodilni pri The Weinstein Co. spletli zaroto, s katero so Harveyja zvabili v past, da bi sami prevzeli podjetje. To je bilo leta 2018, ko je v javnost prišel škandal v zvezi s številnimi spolnimi zlorabami Harveyja Weinsteina.

Bob Weinstein FOTO: IMDb

Denar so pozneje preusmerili za svojo osebno rabo, medtem pa pripravili teren za njegov neslavni padec, torej serijo obtožb posilstev in spolnega nadlegovanja, zaradi česar je ostal brez premoženja, statusa in ugleda. Tožbo je vložil v četrtek kot odgovor na že dolgo odprto zasebno tožbo v New Yorku, ki ga bremeni neplačanih posojil. Harveyja Weinsteina zaradi dolga toži podjetje AI International Holdings. Tožba navaja, da je Bob Weinstein v zasebne namene porabil vsaj šest milijonov dolarjev, ki so pripadali podjetju. »Šokantno je bilo izvedeti za nepoštene transakcije, ki so se dogajale, ko sem zapustil podjetje. Zdaj vem, da so imeli ti ljudje veliko vlogo pri mojem padcu,« je prek svojega predstavnika za javnost sporočil Weinstein.

Padli mogul

Harvey Weinstein je bil soustanovitelj produkcijskih hiš Miramax in The Weinstein Company ter je nekoč veljal za enega najvplivnejših ljudi v Hollywoodu; produciral je številne uspešnice, tudi Šund, Zaljubljenega Shakespeara in Igro solz. Leta 2017 je postal najbolj razvpit negativec gibanja #metoo; kljub številnim obtožbam še vedno trdi, da so bili vsi spolni odnosi vedno soglasni. Trenutno je v priporu na otoku Rikers, kjer čaka na nov začetek sojenja zaradi spolnega napada in posilstva.

Januarja letos se je na sodišče obrnil s prošnjo, da bi se njegovo ponovno sojenje začelo čim prej, ker zaradi hudih zdravstvenih težav »ne ve, koliko časa bo še lahko zdržal v peklenskih razmerah« zapora. »Vsak dan, ko sem na otoku Rikers, se čudim, da sploh še lahko hodim,« je izjavil na zaslišanju pred sodiščem na Manhattnu. »Držim se, ker bi rad dočakal pravico, in hočem, da bi bilo vsega že konec​.« Dvainsedemdesetletni Weinstein ima vrsto zdravstvenih težav, med drugim diagnozo kronične mieloblastne levkemije, bolezni srca in sladkorne bolezni.