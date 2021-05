Harryju padla priljubljenost

Meghan je na lestvici padla za kar 32 odstotkov.

Dober teden po Filipovem pogrebu se je vrnila na delo. FOTO: Yui Mok/REUTERS

Da je princv začetku meseca priletel iz Los Angelesa ter se udeležil pogreba svojega dedka princani pomagalo dvigniti njegove priljubljenosti. Z ženosta na lestvici še dodatno padla in tako dosegla rekordno nizko priljubljenost, Britanci manj zaupajo le še princu, ki si po škandalu zaradi prijateljevanja z obsojenim pedofilomnikakor ne opomore.Trojica tako ni dosegla le dna, pristali so celo v rdečih številkah. Prvič je Susseškima priljubljenost močno padla po intervjuju, ki sta ga dala, zdaj pa so Meghan zamerili še, da se ni pridružila princu Harryju na Filipovem pogrebu. Harry je velik minus v očeh Britancev dobil s hitro vrnitvijo v ZDA, večina anketiranih je namreč prepričana, da bi moral počakati še en dan do kraljičinega 95. rojstnega dneva, prvega po izgubi moža. Da je razvajeni neotesanec, ki je obrnil hrbet družini in domovini, je prevladujoče mnenje Otočanov o Harryju, medtem ko so Meghan, ki ji je priljubljenost padla za kar 32 odstotkov, označili za grabežljivo, zahrbtno in vase zagledano.Na drugi strani kraljicaše vedno uživa velik ugled, toliko bolj po Filipovi smrti, ko se je kljub veliki izgubi izjemno hitro vrgla nazaj v delo. Med epidemijo sta ugled pridobila tudi princin, ki sta se zelo angažirala in z ljudmi pogosto komunicirala prek zooma, jih spodbujala in tolažila.Na četrtem mestu je edina kraljičina hči princesa, za njo prestolonaslednik, tik za petami mu je princ, ki mu je priljubljenost zrasla za kar 35 odstotkov, na repu pa je poleg omenjene trojice še Charlesova žena, ki je sicer nekaj odstotkov pridobila, a še vedno ne dovolj.