Harryjev totalni napad na kraljeve, Britanci v šoku

»Ne bi odnehali, dokler Meghan ne bi bila mrtva«



Mamin pogreb kot izventelesna izkušnja

Princje sprožil še en uničujoč napad na britansko kraljevo družino. V intervjuju zje kraljevo družino obtožil popolnega molka in zanemarjanja ko je imela njegova ženasamomorilske misli. Ponovno je prestolonaslednikaobtožil, da je bil slab oče, zaradi katerega je trpel kot otrok. Kraljeve je obtožil, da so ju z Meghan ujeli v past, blatili njuni imeni, na koncu pa ju prepustili usodi. Zatrdil je, da sta si z Meghan štiri leta prizadevala, da bi lahko ostala v kraljevi družini, a da je njegova žena zelo trpela.V nizu odkritih pogovorov z Oprah za svojo novo serijo na AppleTV+ imenovano The Me You Can't See (Jaz, ki me ne morete videti) je Harry odvrgel novo jedrsko bombo na svojo družino, potem ko sta z Meghan dvignila veliko prahu s svojimi izjavami med njunim skupnim intervjujem z Oprah, Harry pa je v pogovoru za podcast igralcadejal, da je Charles kot otrok trpel zaradi vzgoje svojih staršev, kraljicein princa, takšno vzgojo oz. vzorec trpljenja pa je prenesel nanj.Nekaj najbolj eksplozivnih izjav oz. razkritij Harryja v pogovoru z Oprah:- Meghan mu je povedala, da se želi ubiti ko je bila šest mesecev noseča z njunim prvorojencem, ko sta bila na poti v Albet Hall v Londonu januarja 2019. Meghan, naj bi mu podrobno opisala, kako bi končala svoje življenje, vse skupaj pa je Harryja spominjala na zadnje tedne življenja njegove mame Diane pred smrtjo v prometni nesreči leta 1997. Meghan se je na koncu odločila, da si ne vzame življenja, ker ni želela, da Harry izgubi še eno žensko v svojem življenju. Prepričan je, da če bi ostal v kraljevi družini, bi Meghan končala podobno kot Diana - mrtva. Poudaril je, da je bila Diana v zadnjih mesecih življenja v zvezi z, Egipčanom, ki tako kot Meghan ni bil belec: »Zgodovina se je ponavljala. Moja mama je bila v zvezi z nekom, ki ni bil bel in poglejte, kako seje končalo. Ne bi odnehali, dokler Meghan ne bi umrla. Vse se vrača k istim ljudem, istemu poslovnemu modelu, isti industriji,« je dejal.- alkoholu in drogam se je vdajal zaradi mamine smrti. Še vedno ga preganja zvok konjskih kopit, ki so odzvanjali na Mallu, ko je šla mimo njega krsta z Dianinimi posmrtnimi ostanki;- Charles, ki je bil v svojem otroštvu zelo nesrečen zaradi vzgoje svojih staršev, je tako Harryju kot Williamu v njunem otroštvu govoril, da ker je on trpel v otroštvu, bosta tudi onadva. Harryju se zdi takšno razmišljanje nesmiselno, češ da bi si moral prizadevati, da njegova sinova ne bi trpela, če je že moral on;- besen prepir z Meghan ga je prisilil, da je poiskal strokovno pomoč:- ena prvih Archijevih besed je bila »babica«, zaradi česar je bil Harry žalosten, saj bi morala biti Diana poleg in spremljati odraščanje svojega vnuka.Harry je spregovoril tudi o nemoči, ki jo je čutil kot majhen deček, ko je Diana z njim in Williamom v avtomobilu v solzah bežala pred paparaci in ni imela nobene zaščite. »To se je dogajalo vsak dan do njene smrti,« je razkril Harry in opisal, kako je kot 12-letni deček doživljal njen pogreb, ko se je 6. septembra 1997 ustavil cel svet: »Ko sem delil žalost ob mamini smrti s celim svetom je bilo kot izventelesna izkušnja. Hodil sem za krsto, delal tisto, kar se je pričakovalo od mene. Kazal desetino čustev, ki so jih kazali vsi drugi. Mislil sem si, da je to moja mama, vi pa je niste nikoli niti srečali.«​Britanci so šokirani, da sta Meghan in predvsem Harry šla tako daleč in tako neposredno napadla kraljevo družino. Številni Britanci so razočarani nad takšnim obnašanjem še nedolgo nazaj enega najbolj priljubljenih članov kraljeve družine.