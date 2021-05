Harry zadal nov udarec kraljici, posebej prizadel očeta

Kot da eksplozivni intervju z, v katerem sta britanski princin njegova ženabritansko kraljevo družino med drugim obtožila rasizma, je Harry ponovno spregovoril za medije.Svojo dušo je rdečelasi princ tokrat odprl igralcu. V uro in pol dolgem pogovoru je med drugim primerjal svoje življenje v kraljevi družini s filmom Trumanov šov ali pa živalim, ki so na ogled v živalskih vrtovih. Razkril je, da je hotel iz kraljeve družine odkorakati že pred leti, v svojih 20. letih zaradi tega, kar je Firma (tako številni pravijo kraljevi družini) naredila njegovi mami. »Kako naj se ustalim, imam družino in ženo, ko pa vem, da se bo to ponovno zgodilo. Vem, kaj se je dogajalo za zidovi. Videl sem poslovni model, vem, kako delujejo in ne želim biti del tega,« je dejal. Meghan ga je spodbudila, da je poiskal profesionalno pomoč, saj je videla, da je jezen zaradi svojega življenja.Harry ni prizanašal kraljevi družini, posebej pa je lahko prizadet njegov oče. Harry je namreč dejal, da se je v Kalifornijo preselil, da bi njegova družina prekinila krog bolečine, ki jo je prestajal kot član kraljeve družine ter da je to moral narediti zaradi svojih otrok. Namignil je, da je Charles, ki bo nekega dne na prestolu nasledil svojo mamo, trpel v otroštvu zaradi vzgoje kraljice in njenega pred tedni preminulega moža princa. Charles pa se je nato do Harryja obnašal enako, kot sta se njegova starša do njega, kar je poimenoval genetska bolečina. Številni kraljevi avtorji so v preteklosti že pisali, da naj bi Charles, ki je bil zelo občutljiv otrok, trpel zaradi pomanjkanja ljubezni in svojega strogega očeta. Harry hoče ta krog zavoljo svojih otrok - sinain deklice, ki je še na poti - prekiniti, je zatrdil.Svoje divje mladostniške dni, ko se je zaradi divjih zabav večkrat znašel v težavah, je Harry pripisal travmi iz otroštva. Priznal je, da se je rodil v številne privilegije, da pa mu življenje v Los Angelesu bolj odgovarja, saj se počuti nekoliko svobodnejšega.Harryjeva nova razkritja o tem, kako težko mu je bilo kot članu kraljeve družine, prihajajo v javnost le nekaj tednov zatem, ko je njegova babica, kraljica Elizabeta II. po 72 letih zakona pokopala svojega moža. Harry je prišel na pogreb, medtem ko je noseča Meghan ostala v Kaliforniji z njunim prvorojencem Archiejem. Po pogrebu, ki je potekal v skladu s protikoronskimi ukrepi, so kamere ujele Harryja, ko je spregovoril nekaj besed s svojim bratom. Po pogrebu naj bi Harry približno dve uri govoril tako z bratom kot očetom, a pogovor zaradi pomanjkanja zaupanja ni prinesel preboja v napetih odnosih. Intervju z Oprah Winfrey, ki je močno zamajal monarhijo, je razkril, da sta Harry in Meghan pripravljena razkriti marsikatero podrobnost iz življenja modrokrvnežev, kar predvsem pri Charlesu ne zbuja veliko zaupanja.