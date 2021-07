Harry vrgel novo bombo na kraljevo družino

​Moški, kakršen je postal

Po eksplozivnem intervjuju z Oprah sta Harry in Meghan poskrbela za nove skrbi v kraljevi družini. FOTO: Handout via Reuters



​Podrti vsi mostovi

Harry svojega očeta in brata ni obvestil, da je napisal knjigo spominov. Kot preostali svet sta za to izvedela iz medijev, ko je založniška hiša Penguin Random House podala izjavo za javnost, da bo izdala prinčeve spomine. FOTO: Pool Reuters

Na Otoku ne morejo verjeti zadnjemu razkritju, povezanim s princem. Drugorojeni sin prestolonaslednikaje zadnje leto v tajnosti pisal svoje spomine, ki jih bo konec naslednjega leta objavila založniška hiša Penguin Random House. Harry naj bi za svoje spomine prejel najmanj 20 milijonov dolarjev predujma, izkupiček od prodaje knjige pa naj bi bil vreden še dodatnih nekaj milijonov. Vendar pa naj denar ne bi šel za povečanje družinskega proračuna, saj naj bi Harry finančna sredstva dal v dobrodelne namene.»To pišem ne kot rojeni princ, ampak kot moški, kakršen sem postal,« je napovedal Harry. Z razkritjem svoje plati zgodbe želi pokazati, da ni važno, v kakšno družino si rojen, »saj nam je vsem skupnega več, kot si mislimo.« Harry naj bi med drugim razkril ozadje dogajanja ob t. i. megxitu, kar bo po poročanju britanskih medijev povzročilo pravi kaos v kraljevi družini.Po intervjuju z, ko sta Harry in njegova ženamed drugim člana kraljeve družine obtožila rasizma. Meghan je tedaj dejala, da je pred porokonjo spravila v jok in ne obratno. Harry je nato svojo dušo razgrnil v radijskem pogovoru z igralcemin med drugim očeta, kraljicoin njenega aprila umrlega možaoznačil za slabe starše, ki so prenašali genetsko trpljenje na mlajše generacije britanskih modrokrvnežev.Mnoge zanima, ali bo Harry razkril, kateri član kraljeve družine je podal rasistične opazke o barvi kože, prvorojenca Harryja in Meghan. Ob tem pa monarhiji bolj naklonjeni britanski mediji poročajo, da se številne trditve, ki sta jih Harry in Meghan izrekla Oprah, niso ravno resnične, kar je pričakovati tudi za Harryjeve spomine. A škoda, ki jo bo naredil svojim sorodnikom oziroma kraljevi instituciji bi lahko bila kljub temu nepopravljiva.Napovedana knjiga je nova bomba, ki jo je Harry odvrgel na kraljevo družino. Svojega očeta o tem, da je s pomočjo pisateljanapisal spomine, menda ni obvestil. Če je razkritje spomenika princesiv začetku julija, ko bi praznovala 60 let, še dalo nekaj upanja, da se bosta brata (Harry je zaradi razkritja spomenika posebej za to priletel v London iz Kalifornije) vendarle pobotala, pa bo knjiga takšne upe verjetno dokončno pokopala, zlasti ker bo imela hude posledice za monarhijo, za katero imata Charles kot prestolonaslednik in William kot njegov naslednik velike načrte in jo želita modernizirati.