Harry spet razburil: to so prvi prizori njegove serije (VIDEO)

Medtem ko se še ni polegel prah zaradi nastopa princav podkastu, v katerem je izstrelil nove obtožbe proti svoji družini na britanskem dvoru, že je pozornost ukradel uradni napovednik dokumentarne serije o duševnem zdravju.Glavno vlogo ob voditeljiciigra prav Harry, ob njem pa se je pojavilo še nekaj svetovno znanih zvezdnikov, med njimi, svojo izpoved o duševnih težavah pa je v seriji delila tudi. Precej nepričakovano se je za trenutek pojavila tudiV seriji The Me You Can't See govorijo o pomenu duševnega zdravja, vseeno pa so se angleški mediji znova znesli nad Harryjem. Po objavi napovednika mu Daily Mail očita, da bi ga moralo bolj skrbeti duševno zdravje kraljicein njegovega očeta princazaradi njegovih izjav in nastopov v medijih. The Sun piše, da je v zadnjem intervjuju užalil tudi preminulega dedkain da postaja vse manj priljubljen tudi pri Američanih, ki menda že prosijo Združeno kraljestvo, naj ga vzame nazaj.Harryja močno kritizira tudi, avtor številnih kraljevih biografij. Zlasti ga je zmotilo dejstvo, da so v dokumentarcu uporabili fotografijo s pogreba princese. »Zares je žalostno, da so uporabili fotografijo tako žalostnega dogodka v njegovem življenju za namen promocije,« je dejal po poročanju časnika Mirror.Očitajo mu tudi, da pranje umazanega perila v javnosti ne bo prineslo nič dobrega, ne družini ne njemu samemu. »Seveda lahko govoriš o svojem duševnem zdravju, hkrati pa se moraš zavedati, da lahko imajo te izjave duševne posledice za druge. Samo pomislite, kaj preživlja kraljica, ki je pravkar pokopala moža, očeta princa Charlesa, vnuk pa na drugi strani Atlantika razpravlja o tem, kako je bil ta vzgajan,« je dejala poznavalka kraljeve družine