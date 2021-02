Harry se pripravlja na najhujše

Bolnišnica je močno zastražena. FOTO: Hannah Mckay/Reuters

Princ ​, 99-letni mož britanske kraljice, je že več dni v bolnišnici, kamor naj bi ga sprejeli zgolj preventivno. Preden se je odločil za obisk, se je nekdaj dni slabo počutil, kaj je narobe, iz Buckinghamske palače niso sporočili, menda pa ni povezano s covidom-19. Filip in kraljica sta že v začetku januarja prejela prvi odmerek cepiva proti covidni bolezni, drugi naj bi sledil čez 12 tednov.Filip, ki je za svojo častitljivo starost zelo dobrega zdravja, je v bolnišnico prišel sam, brez pomoči reševalne ekipe, to pa mu je svetoval osebni zdravnik. Kot je dejala, ki kraljevo družino zelo dobro pozna, o njej je napisala že več knjig, si sama ne bi želela biti del zdravstvenega osebja, ki v bolnišnici skrbi za princa, saj da ta ne prenaša, če se ljudje pretirano ukvarjajo z njim, in hitro postane razdražljiv in vse prej kot prijetna oseba, kar sicer v običajnih okoliščinah je.Kljub temu da poskuša Buckinghamska palača na vse pretege pomiriti Britance, da je s princem vse v najlepšem redu, pa ni nič kaj spodbudna novica, da se je Filipov vnuk princz ženo in sinom zabarikadiral na svojem kalifornijskem domu, da bi lahko, če se dedkovo stanje nenadoma poslabša, z zasebnim letalom, ki ga je že rezerviral, nemudoma odletel v Veliko Britanijo.Ker nameravajo v ZDA kmalu uvrstiti Otok na rdeči seznam, bodo Harryja, preden bo zapustil Ameriko, kot tudi ob prihodu v London testirali na novi koronavirus, zato ne želi tvegati, da bi se kje okužil. Običajni smrtniki bodo morali tudi z negativnim testom po prihodu na Otok za 14 dni v hotelsko karanteno, a člani kraljeve družine imajo glede tega privilegije, enako, kot če bi potovali z diplomatskim potnim listom, zato ta ukrep zanje ne velja.