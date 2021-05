Harry se je zameril tudi Američanom

Za Dianino smrt krivi paparace. FOTO: Dylan Martinez/Reuters

Prvi amandma za silo razumem in mislim, da je nor.

Po tistem, ko sta princin njegova ženaz nastopom v pogovorni oddajirazjezila ne le člane njegove družine, temveč tudi mnoge Britance, se je uspelo Harryju zdaj zameriti še Američanom. Mlajši sin prestolonaslednikaje tokrat gostoval v podkastu igralca, govorila pa sta o nadležnih paparacih, pred katerimi sta Susseška iz Velike Britanije zbežala v Kalifornijo, a kmalu ugotovila, da tam ni nič boljše.Harry že od nekdaj ne mara predstavnikov rumenih medijev, ki jih krivi za smrt mame, princese, saj naj bi bila tragična prometna nesreča, v kateri je izgubila življenje, prav posledica bega pred njimi. S slednjimi ima težave tudi Shepard, ki je priznal, da bi proti njim že večkrat ukrepal, a se zaveda, da medije ščiti prvi amandma k ameriški ustavi. V njem so zapisane temeljne človekove pravice, med njimi svoboda veroizpovedi, svoboda govora, svoboda tiska, svoboda združevanja in pravica vlaganja peticij. Američani svoje pravice seveda jemljejo smrtno resno, zato so pobesneli, ko je Harry dejal, da se mu zdi prvi amandma nor. »Ne želim načenjati pogovora o tem, saj gre za veliko temo, o kateri ne vem veliko, saj sem v Ameriki komaj kratek čas. A prvi amandma za silo razumem in mislim, da je nor,« je dejal Harry in sprožil burne odzive na obeh straneh Atlantika.»Harry je storil še eno usodno napako, ko je napadel ameriško ustavo. Noben Anglež tega ne bi preživel in veliko Američanov ga ne želi več videti v svoji državi,« je zapisal prinčev rojak, medtem ko se je ogromno Američanov strinjalo, da se lahko mirno vrne domov, če mu njihova ustava ni všeč. »Kaj je s tem človekom? Pljuva po družini, pljuva po domovini, pljuva po državi, ki mu je omogočila zatočišče, kjer živi v več milijonov vredni vili in na veliko služi. Mislim, da se lahko vsi strinjamo, da je izgubil kompas,« pa je tvitnila ena od ameriških voditeljic in si prislužila na tisoče všečkov.