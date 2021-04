Harry preložil vrnitev v ZDA? Brata dve uri za zaprtimi vrati

Angleški mediji so po sobotnem pogrebu princapozornost dodatno usmerili v njegovega vnuka. Ta bi se moral danes vrniti v Los Angeles k noseči ženi, vseeno pa bi svoje bivanje v domovini utegnil podaljšati do kraljičinega rojstnega dne, a tudi za dodatne pogovore in glajenje spora z bratomJavnost se je sicer razveselila že prizora kratkega pogovora med bratoma po sobotnem pogrebu. Temu pa je menda sledilo še intenzivnejše soočenje za zaprtimi vrati. Pogovarjala sta se menda več kot dve uri, pridružil se jima je tudi oče. Pogovori naj bi bili sicer precej napeti in naj ne bi prinesli sprememb, a britanski mediji pišejo o tem, da sta se brata vseeno premaknila z mrtve točke.Po poročanju časnika The Sun, naj bi Harry na dvoru vendarle še ostal nekaj dni, vsaj do kraljičinega 95. rojstnega dne, ki ga praznuje v sredo. Harry je sicer po prihodu na Otok pet dni preživel v karanteni, britanska vlada pa mu je dovolila, da jo prekine z negativnim testom na koronavirus. Meghan se pogreba ni udeležila zaradi nosečnosti.