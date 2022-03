Harry Potter znova na dražbi: odlično ohranjen izvod iztržil 430 tisočakov

Na policah dobrodelne knjigarne ga je pritegnila zaprašena knjiga s prikupno naslovnico, za katero je odštel le nekaj deset centov. Da jo bo lahko nekoč prodal za več tisočakov, se mu seveda še sanjalo ni, saj ni vedel, da ima v rokah dragoceno prvo izdajo Harryja Potterja.

Le 500 knjig

Knjiga, ki je ne le vidno utrujena, večkrat prebrana, poškodovana in povrhu še popisana, bo kljub svojemu slabemu stanju v kratkem ena od zvezdnic dražbe, na kateri pa se bo ob bok postavila nedotaknjenemu primerku prve izdaje: Harry Potter in kamen modrosti se bo tako predstavila v dveh povsem različnih podobah, ki ju povezuje dejstvo, da sta dva od skupno 500 del trde vezave zgodbe o znamenitem čarodeju iz leta 1997.

Odlično ohranjen izvod je decembra lani iztržil 430 tisočakov. FOTO: Heritage Auctions/Reuters

Zdelana knjiga, ki je v lasti britanskega poslovneža, bi lahko iztržila okoli 3000 evrov, nedotaknjen roman zbiratelja, ki dela v 25 letih ni niti prelistal, ampak ga je vseskozi hranil v zaščitnem ovitku in v temi, pa lahko doseže celo 70 tisočakov.

Pri dražbeni hiši Hansons so že potrdili pristnost obeh del, ki bosta te dni dobili novega lastnika, nedvomno gorečega zbiratelja vsega, povezanega s franšizo Harry Potter. Končna zneska seveda utegneta presenetiti, zgodbe avtorice J. K. Rowling namreč z leti ne izgubljajo priljubljenosti; še en odlično ohranjen izvod Harryja Potterja je decembra iztržil 430 tisočakov, veliko možnosti za uspeh pa pripisujejo tudi vidno rabljenemu romanu, saj potrjuje lastništvo mladega bralca, ki je ob prebiranju knjige dodajal svoje zapiske in risbe ter tako nedvomno dodal prav poseben pečat.

70 tisočakov lahko doseže nedotaknjen izvod.

Dejstvo, da so se platnice v četrt stoletja preprosto vdale in so listi odstopili od trde podlage, pa potrjuje, da so roman držale številne roke in prebrali številni ljubitelji čarodejskih dogodivščin.