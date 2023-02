Harry Potter z novim kovancem

Po glavnem junaku priljubljene franšize in šoli za čarovnike se je na britanskih kovancih znašel še profesor Albus Dumbledore. Britanska kraljeva kovnica se tako še naprej klanja izjemni pisateljici J. K. Rowling, ki je lani proslavila 25 let svoje prve knjige o mladem čarodeju, Harry Potter in kamen modrosti.

Prvi s Karlom III.

Harry Potter, vlak Hogwarts Express in znamenita Bradavičarka, kjer odkrivajo talente in urijo sposobnosti priljubljeni junak in njegovi vrstniki, na kovancih za 50 penijev spremljajo še podobo pokojne kraljice Elizabete II., Dumbledore pa je prvi, ki dela družbo novemu britanskemu monarhu ​Karlu III. Nad novostjo so navdušeni tako oboževalci knjižne serije in filmske franšize kot tudi zbiratelji kovancev: Potterjeva serija je namreč posebna, ker se je zamenjal portret vladarja na drugi strani in je po besedah pristojnih pri kraljevi kovnici zbirka trajen spomin na prehod od najdlje vladajoče britanske monarhinje do njenega naslednika, novega kralja.

Zbirko je zaznamovala tudi sprememba na prestolu.

Kovanci iz zbirke gredo za med v kar 86 državah, izdelujejo pa jih s posebnim laserjem, ki omogoča še natančnejšo izdelavo. Najcenejše različice so na voljo za dobrih 12 evrov, barvne so 10 evrov dražje, najgloblje pa je treba seči v žep za zlatnik, ki nosi vrednost 200 funtov, in sicer skoraj šest tisočakov.