Harry in Meghan v begu pred fotografi, skoraj se je ponovil scenarij z Diano

Britanski princ Harry, njegova žena Meghan in njegova tašča so se znašli v begu pred fotografi, ki je vpletene skoraj stal življenja. Štirje fotografi so v New Yorku vozili za vozilom britanskega princa kar dve uri, medtem pa povzročili več skorajšnjih trkov. Na srečo se noben izmed njih ni končal s poškodbami ali smrtjo.

Je pa nemogoče, da se ne bi o tem spomnili na tragičen konec Harryjeve mame princese Diane, ki je umrla v prometni nesreči skupaj s tedanjim partnerjem. Nesreča se je zgodila prav med begom pred paparaci. Harry je večkrat javno povedal, da za mamino smrt krivi medije, tudi za selitev naj bi bil glavni vzrok izogibanje prevsiljivim britanskim medijem. Zdaj pa se jima podobne situacije dogajajo tudi čez lužo.

Kot poročajo tuji mediji, je newyorška policija potrdila incident, v katerem nihče ni bil poškodovan, nikogar pa niso niti aretirali. Newyorški župan pa je ob tem poudaril, da bi se tovrstno zasledovanje lahko končalo s katastrofičnimi posledicami, če bi zaradi njega nastradali mimoidoči.

Paparaci so slavni par zasledovali po slovesnosti ob podelitvi nagrad Women of Vision Awards, na kateri je Meghan prejela nagrado za svoje delo. po več kot dveurnem zasledovanju sta bila menda pretresena in zelo vznemirjena.