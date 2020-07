Harry in Meghan tožita paparace

S tožbo nameravata ustaviti tiste, ki bi na podlagi prepovedanih dejanj radi zaslužili.

Britanski princin njegova žena, ki s sinom živita v Kaliforniji, sta vložila tožbo proti neznanim paparacem, ki so brez dovoljenja z brezpilotnikom posneli fotografije njunega 14-mesečnega sinana vrtu pred hišo. V tožbi, vloženi na losangeleško vrhovno sodišče, sta poudarila več vdorov v zasebnost svojega sina, droni in helikopterji so, sta zapisala, večkrat na dan letali nad njuno hišo.»Vojvoda in vojvodinja Susseška nameravata s tožbo zaščititi sina in njegovo pravico do zasebnosti ter razkriti in ustaviti tiste, ki bi radi na podlagi tovrstnih prepovedanih dejanj zaslužili,« je dejal njun odvetnik. Nočeta posebne obravnave, pravita, le pravico do zasebnosti v svojem domu, kot jo zagotavlja kalifornijska zakonodaja, še piše v tožbi.Harry, Meghan in Archie živijo v 18 milijonov dolarjev vredni mega vili hollywoodskega producentav ekskluzivni četrti Beverly Ridge. Nekaj medijskih hiš je s helikopterji preletavalo njuno domovanje, fotografi pa so v ograjo celo izrezali luknje, da bi prišli do posnetka. Vojvoda in vojvodinja sta se umaknila od opravljanja kraljevih dolžnosti, a poznavalka britanskega dvoraje prepričana, da nočeta izključno zasebnega življenja, od kraljevih sta se umaknila, meni, zato, da bi imela več nadzora nad svojim življenjem in vsem, kar bi rada počela. »Drugačno javno življenje hočeta, tako, v katerem imata več nadzora nad tem, s kom se družita in čemu posvečata svoj čas.«