Harry in Meghan sta dve uri bežala pred njimi (FOTO)

Princ Harry se je z družino pred tremi leti preselil v Združene države Amerike, eden od razlogov je bil, da bi ubežal vsiljivim paparacem, ki so jim sledili na vsakem koraku. Osemintridesetletnik se namreč še predobro spominja, kako so mediji njegovi mami zagrenili življenje, še vedno jih tudi krivi za njeno smrt. Zdaj pa je podobna tragedija skoraj doletela njega.

Policija za zdaj menda ni aretirala še nikogar, tudi ranjenih ni bilo, v incident pa naj bi bilo vpletenih 12 avtomobilov.

Z Meghan in njeno mamo Dorio Ragland so v torek zvečer po lokalnem času odšli s podelitve nagrad v New Yorku in nič hudega sluteč sedli v taksi, da bi jih odpeljal do stanovanja prijateljev, pri katerih so bivali, ko so jim nenadoma začeli slediti fotografi. Da bi dobili čim boljši posnetek, so se po pričanju očividcev taksiju večkrat poskušali približati, divjali so okoli njega, nekajkrat so z avtomobili menda celo zapeljali pred taksi, da bi ga poskušali ustaviti, večkrat so prevozili rdečo luč, vozili po pločnikih, v nasprotno smer po enosmernih ulicah, med vožnjo so tudi fotografirali.

Princ Harry, Meghan in Doria Ragland so se v New Yorku udeležili podelitve nagrad neprofitne organizacije Ms. Fundation for Women. FOTO: Twitter/Andrew via Reuters

Kot je sporočil tiskovni predstavnik newyorške policije, je zasledovanje trajalo več kot dve uri, v tem času pa so se fotografi, šlo naj bi za svobodnjake, ki so se borili, kdo bo posnel najboljšo fotografijo, ki bi jo nato seveda prodal za mastne denarce, večkrat za las izognili trčenju. Policija za zdaj menda ni aretirala še nikogar, tudi ranjenih ni bilo, v incident pa naj bi bilo vpletenih 12 avtomobilov. Iz Buckinghamske palače dogodka še niso komentirali, je pa tiskovni predstavnik zakoncev Sussex dogodek opisal kot »skorajšnjo katastrofo, ki bi se lahko končala tragično«.