Harry in Meghan odstopila svoj dom

Hiša ostaja uradna rezidenca Harryja in Meghan.

2,7

milijona evrov naj bi stala obnova hiše Frogmore.

Britanski princz ženo, vojvodinjo Susseško, in sinomživi na drugi strani luže, v ženini rodni Kaliforniji, in prav nič ne kaže, da se namerava družina kmalu vrniti na Otok. Še več: Harry je ključ hiše Frogmore Cottage, ki sta jo z Meghan v celoti prenovila – pet posesti sta povezala v celoto, obnova je trajala pol leta, mojstri so hiteli, da bi bila dela končana še pred Archiejevim rojstvom –, dal sestrični princesi. Susseška sta še vedno lastnika hiše v bližini gradu Windsor, a si jo bosta delila z Eugenie in njenim možem, ko bosta na obisku v Združenem kraljestvu.Meghan in Harry sta marca prenehala opravljati kraljevske obveznosti in v celoti povrnila denar za obnovo hiše, ki jima jo je podarila kraljica; obnova naj bi stala 2,7 milijona evrov, toliko in še več pa je par dobil s podpisom donosne pogodbe z Netflixom, posel naj bi bil vreden več kot 112 milijonov evrov. Osnovala sta tudi dobrodelno organizacijo Archewell, ki je nadomestila sklad Sussex Royal Foundation.A pojdimo nazaj k hiši. V njej že živita 30-letna Eugenie in štiri leta starejši Jack, ki sta se poročila leta 2018 v kapeli svetega Jurija v Windsorskem gradu in zdaj pričakujeta prvega otroka, ki se bo rodil v začetku prihodnjega leta. Dete bo deveti pravnuk oziroma pravnukinja kraljice Elizabete II. in princa. Nad hišo sta menda navdušena. Dobro obveščeni viri pravijo, da sta Harry in Meghan dala odstraniti vse pohištvo, kar naj bi se zgodilo sredi noči, to in predaja ključev pa naj bi bila močan znak, da se ne nameravata vrniti, vsaj ne kmalu, morda nikoli. Eugenie, mlajša hči princain njegove nekdanje žene, in Jack sta doslej živela v hiši Ivy v Kensingtonski palači.Zdaj pa bosta v bližini staršev, ki živijo nekaj kilometrov stran, in tudi babice in dedka, ki epidemijo preživljata na Windsorskem gradu. Buckinghamska palača ni komentirala, ali princesa in njen mož plačujeta najemnino, in če ja, komu, in prav tako ne, kako dolgo bosta tam živela. Takole je sporočil predstavnik palače: »Frogmore Cottage je zasebna rezidenca vojvode in vojvodinje Susseških, sleherni dogovor je zasebne narave.«Mimogrede: revija People oziroma njeni bralci so Harryja razglasili za najbolj seksi člana kraljevih družin. Vojvoda Susseški, 36 let ima rdečelasec z nalezljivim nasmehom, je premagal 41-letnega švedskega princa, četrtega v vrsti za švedski prestol, 36-letnega luksemburškega princa, ki je drugi v vrsti za tron, in 29-letnega brunejskega princapa tudi brata, princa