Harry in Meghan kraljici še enkrat strla srce

Dobro leto za tem, ko sta sporočila šokantno odločitev, da zapuščata kraljevo družino, in slabo leto za tem, ko sta se udeležila svoje zadnje kraljevske obveznosti, sta princin njegova ženasporočila svojo dokončno odločitev. »Ne bova se vrnila,« sta po poročanju britanskih medijev sporočila kraljici»Vojvoda in vojvodinja Susseška sta potrdila njenemu visočanstvu, da se ne bosta vrnila kot aktivna člana kraljeve družine. Kraljica je nato potrdila, da s tem, ko ne bosta več opravljala dela kot člana kraljeve družine, ne moreta več izvajati svojih odgovornosti in dolžnosti, ki pripadajo življenju ob služenju javnosti. Čeprav nas ta odločitev žalosti, pa vojvoda in vojvodinja ostajata ljubljena člana kraljeve družine,« so sporočili iz Buckinghamske palače le nekaj dni za tem, ko sta Harry in Meghan na valentinovo sporočila, da pričakujeta drugega otroka. Poti nazaj tako ni več, Harry in Meghan se bosta morala odpovedati pokroviteljstvu številnih organizacij.​Harry velja za enega kraljičinih najljubših vnukov, zato je Elizabeto II. njegova odločitev oziroma odločitev Meghan, da leto in pol po pravljični poroki zapustita kraljevo družino, močno užalostila. Potem ko je bil sprejet dogovor o t. i. megxitu, so se dogovorili, da čez leto dni preverijo, ali sta si morda premislila. S tem, da ostajata pri svoji odločitvi o ločitvi od kraljeve družine, sta gotovo še bolj užalostila kraljico, še posebej ker ta odločitev prihaja v času, ko je kraljičin mož Filip v bolnišnici