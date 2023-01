Harry brez milosti deli kraljeve skrivnosti: Kate je bil proti Meghan

V oddaji Novice ob desetih britanske televizije ITV je princ Harry predstavil številne podrobnosti iz spominov, v katerih je spregovoril o svojem življenju in odnosih v kraljevi družini. Pred izidom spominov, ki bodo jutri na voljo na prodajnih policah in na spletu, je princ Harry dal tudi intervju. V intervjuju je še povedal, da se njegova žena Meghan Markle in princesa Kate nikoli nista razumeli in da je bila Meghan pogosto žrtev zlorab zaradi svoje barve kože.

Vedno sem nekako upal, da bomo William, Kate, Meghan in jaz družina, je dejal in dodal: »Toda kmalu se je zgodilo, da je bila Kate proti Meghan.«

V intervjuju se je Harry spomnil trenutka, ko je umrla njegova mati, princesa Diana. Dodal je, da je veliko nejasnih podrobnosti o njeni smrti. »Počutil sem se krivega, ko mi je umrla mama in nisva smela pokazati čustev,« je povedal.

Princ Harry je med drugim razkril, da je kot odrasel prosil, da ga peljejo skozi predor v Parizu, kjer je njegova mama imela nesrečo in umrla, poroča 24sata.