Williama skrbelo, da je Harryja zaslepila pohota

Kate naj bi namenoma povsem ignorirala Meghan, ko je ta v zeleni obleki že zadnjič nastopila v javnosti kot članica britanske kraljeve družine. FOTO: Phil Harris, Pool via Reuters

Harry in Meghan sta ves čas čutila, da ona ni bila sprejeta v kraljevo družino, čeprav je kraljica Elizabeta II. z nekaterimi potezami dala vedeti, da ji je nekdanja igralka pri srcu. FOTO: Chris Radburn, Reuters

Biografija Finding Freedom (Iskanje svobode) o britanskem princuin njegovi ženi– (nekdanja) modrokrvneža sta že sporočila, da s knjigo nimata nič – dviguje veliko prahu na Otoku, kar ne preseneča glede na številna razkritja avtorjevin, ki naj bi bila prijatelja Harryja in Meghan.Avtorja v knjigi trdita, da so se odnosi med zakoncema Susseškima ter zakoncema Cambriškima, Harryjevom bratomin njegovo ženo, tako ohladili, da je Kate namenoma ponižala Meghan in jo povsem ignorirala na zadnji kraljevski dolžnosti, ki sta jo Harry in Meghan z ostalimi vidnejšimi člani kraljeve družine opravila marc,a preden sta se dokončo poslovila od kraljeve družine in odpotovala v Los Angeles, kjer si ustvarjata novo življenje.Tesni prijatelji Williama in Kate so se na takšno trditev jezno odzvali. Za britanske medije so zatrdili, da sta prvorojenec britanskega prestolonaslednika princa Charlesa in Kate naredila vse, da bi se Meghan počutila sprejeto, ko jima jo je Harry predstavil. Meghan sta sprejela z odprtimi rokami, jo povabila v svoj dom, kjer naj bi Kate sama skuhala vegansko kosilo za Harryjevo srčno izbranko. William in Kate sta tudi povabila Meghanine družice na zabavo pred poroko s Harryjem maja 2018, Kate pa je Meghan celo dve leti zapored povabila, da se ji pridruži v kraljevski loži med teniškim turnirjem v Wimbledonu, zatrjujejo prijatelji. »Povsem napačno je trditi, da nista govorili in da je zakonca Cambriška nista toplo sprejela. Kako lahko to trdijo, ko pa sta Meghan v svojem domu, v svojem povsem zasebnem krogu, gostila na božič?« se sprašujejo.V knjigi, za katero Harry in Meghan zanikata, da sta dala intervjuje avtorjema, med drugim piše tudi, da je bil Harry besen na starejšega brata, ki ga je obtožil, da je snob, ko mu je predlagal, da naj malce ohladi svojo romanco »s tem dekletom«, saj ga je skrbelo, da je brata zaslepila pohota do Meghan. Po teh komentarjih brata več mesecev naj skoraj ne bi govorila, tudi Kate je v knjigi obtožena, da je naredila zelo malo, da bi stopila nasproti Meghan.​Par je bil tudi izjemno užaljen, ko med svojim božičnim nagovorom lani kraljicana svoji mizi ni imela fotografije njiju in njunega sina. To je še povečalo njuno užaljenost glede tega, kako z njima ravna kraljevi dvor, za katerega sta že dlje časa čutila, da ju odriva in da z dvora celo uhajajo zgodbice o njiju v medije. Razmišljala naj bi celo o tem, da bi prekršila protokol in nenapovedano obiskala kraljico, ko se jima je zdelo, da jima namerno preprečujejo srečanje s Harryjevo babico.Na dvoru naj bi od vsega začetka vihali nos nad Meghan, ločeno ameriško igralko, ki naj bi jo označili za »Harryjevo zabavljačico«​, ki naj bi v kraljevo družino prišla z »veliko prtljage«. Eden izmed vidnejših uradnikov na dvoru naj bi kolegu dejal: »Nekaj je na tem dekletu, zaradi česar ji ne zaupam«. Meghan naj bi čutila, da so se nekateri v palači do nje obnašali seksistično in s predsodki ter da je bila kot uspešna temnopolta ženska označena za zahtevno.​Tudi prijatelji Williama in Kate priznavajo, da odnosi med Dianinima sinovoma niso najboljši ter da je William zelo žalosten in razočaran zaradi trditev v knjigi, saj je upal, da je celotna zadeva glede t. i. megxita za njimi.