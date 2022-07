Harrison Ford praznuje 80. rojstni dan

Težko bi našli bolj karizmatičnega, vztrajnega, zagrizenega, nadvse prijaznega in vzdržljivega igralca, se strinjajo vsi, ki so kdaj sodelovali z njim. Harrison Ford je dopolnil 80 let, a nič ne kaže, da razmišlja o upokojitvi.

Zvezdnik, ki se je v filmsko zgodovino zapisal in kot eden največjih hollywoodskih zvezdnikov utrdil s franšizama Vojna zvezd in Indiana Jones, se namreč pripravlja že na peti film o drznem in neustrašnem arheologu, mojstrovina, pod katero se kot producent in režiser podpisujeta Steven Spielberg oziroma James Mangold, pa je za kinematografe predvidena za prihodnje poletje.

Še petič kot arheolog

Tudi tu so usodo filma krojili covidne razmere in drugi zapleti, saj bi Indiana Jones moral razvajati občinstvo že pred tremi leti, a če je glavni zvezdnik Ford, je kristalno jasno, da se na pustolovščino splača čakati. Nikamor se ne mudi, poln energije in izvirnih zamisli je tudi tokrat navdušil soigralce in preostalo ekipo, Disney pa si seveda mane roke, saj bo Indiana Jones nedvomno napolnil blagajne. In čeprav je vkorakal že v deveto desetletje, Ford tudi tokrat ni opustil večine kaskaderskih podvigov, s katerimi je zaslovel tako kot pogumni arheolog in pa v drugih akcijskih filmih ter različnih žanrih, ki so mu prinesli slavo in bogastvo.

Tako je med drugim blestel v kriminalni drami Priča, v psihološkem trilerju Besnilo, v komediji Zaposleno dekle, napeti Ugrabitvi in pa v akciji Begunec, s katerim sta gledalce na trnih držala skupaj s prav tako nepozabnim Tommyjem Leejem Jonesom. Kot večina zrelih zvezdnikov se trenutno tudi on preizkuša na televiziji, saj je sklenil dati priložnost platformi Apple TV+, v kateri se bo nedvomno izkazal kot psihiater, ki boleha za parkinsonovo boleznijo.

Poročen je z 22 let mlajšo Calisto Flockhart. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Fordu, ki se je rodil v Chicagu, je bilo igralstvo položeno v zibelko: njegova mati Dorothy je bila radijska igralka, oče Christopher pa igralec in producent oglasov. Harrison je študiral filozofijo v Riponu v zvezni državi Wisconsin, kjer je postal prvi moderator na novem študentskem radiu, na radijskih valovih pa je kmalu prepričal kot športni novinar. V zadnjem letniku se je preizkusil tudi v igralstvu, kot je pojasnil v nekem intervjuju, zato, da je premagal sramežljivost. To mu je nedvomno uspelo, saj je danes ne le eden najuspešnejših igralcev, glasno zastopa tudi okoljske aktiviste in se bori proti podnebnim spremembam, s svojimi bojevitimi nagovori je prepričal že večtisočglave množice.

Veliko bolj zadržan pa je glede svojega zasebnega življenja. To skrbno varuje, pa čeprav so mediji velikokrat hoteli izbrskati sočne podrobnosti o njegovih propadlih zakonih. Prvič se je poročil z Mary Marquardt, s katero ima dva sinova, nato pa z uspešno scenaristko, že pokojno Melisso Mathison, ki si je prislužila nominacijo za znanstveno fantastiko E. T.: vesoljček; tudi v drugem zakonu sta se mu rodila dva otroka, petega pa je posvojil z 22 let mlajšo televizijsko zvezdnico Calisto Flockhart, s katero je poročen od leta 2010.