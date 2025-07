Harper Beckham, Blue Ivy Carter in North West: česa nimajo otroci slavnih

Ko deklice odraščajo in nenadoma želijo postati dekleta, rade posežejo po mamini torbici z ličili. Ko si nanesejo mamin rdečilo za ustnice ali senčilo, se počutijo drugače, bolj odraslo.

Lahko bi rekli, da prvi spretno nanešen rdeč odtenek ni več le otroška igra, ampak simbolizira občutljiv in pogosto težaven prehod iz otroštva v adolescenco.

Z vstopom v svet ličenja deklice izražajo željo, da bi postale del ekskluzivnega ženskega kluba, saj verjamejo, da ličila pomenijo biti ženska.

A ko je obraz še vedno otroški, celoten make-up pomeni, da je bilo prekočenih več korakov naravnega dozorevanja.

V tej zgodbi ni izjema niti 14-letna Harper Beckham, edinka 51-letne Victorie Beckham, modne oblikovalke in ustanoviteljice kozmetične linije VB, ter 50-letnega nekdanjega nogometaša Davida Beckhama, piše Gloria.hr.

Najmlajša izmed štirih otrok je očitno razvajenka družine: starši ji dovolijo marsikaj, tudi to, da se že zdaj pripravlja na samostojno kariero v svetu mode in dekorativne kozmetike.

Jeseni 2024 je njena mama zanjo celo registrirala podjetje z imenom H7B Limited, poroča The Sun. Deklico z dolgimi lasmi opaža vse več blagovnih znamk, ki v njej vidijo potencialno vplivnico za najstnike.

Seveda ne skriva, da bi rada hodila po maminih stopinjah, zato na instagram profilu Victorie Beckham že objavlja nasvete za ličenje z uporabo VB izdelkov.

Vešče prikazuje, kako se uporablja mamino tekoče rdečilo, s spretnostjo odrasle osebe nanaša tekoči puder, oblikuje obrvi, senči otroški obraz in na naravno polne ustnice nanaša šminko. Kljub dejstvu, da je še otrok.

Ni res, da se njena mama vsaj delno ne zaveda, da je vse skupaj, milo rečeno, nenavadno.

V pogovoru za The Times je Victoria Beckham lani priznala, da je hčerin interes za ličila prišel precej zgodaj. Dodala je tudi, da ji je bilo sprva prepovedano zapuščati hišo naličena.

A otroška volja je otroška volja in nihče ji ni želel postavljati meja, se je razbralo iz intervjuja nekdanje članice skupine Spice Girls.

»Že kar nekaj časa zna naličiti cel obraz. Zelo dobro zna poskrbeti, da je vse skupaj videti naravno,« je še povedala za The Times in dodala, da Harper obožuje skupne obiske trgovin s kozmetiko.

»Obisk trgovine Space NK je zanjo najboljša nagrada po šoli … Če dobro piše test, jo peljem v najbližjo trgovino, to ima najraje. Je naravnost obsedena,« pove Victoria Beckham. Gre za luksuzno kozmetično verigo z vrhunskimi znamkami.

Otroški interes ni naključje, je rezultat dolgotrajnega, vztrajnega dela staršev. Namesto da bi Harper kazala zanimanje za knjige, filme ali raziskovanje mesta, jo zanima ličenje in objavljanje vsebin.

Ne gre več za igro: otrok v tej zgodbi ni ustvarjalec zabavne vsebine, temveč se že pri rosnih letih obnaša kot odrasla oseba s ciljem: prodati izdelek.

Njen obraz ni več obraz deklice, temveč produkt.

Ni edina

Med otroki, ki že trdo delajo v modni ali zabavni industriji, je tudi Blue Ivy Carter, hči 43-letne Beyoncé in 55-letnega glasbenega mogula Jay-Z-ja.

Pri devetih letih je postala model za materino modno znamko Ivy Park. »Vse skupaj se je začelo nedolžno,« je leta 2021 pojasnila Beyoncé.

Danes je Blue Ivy stara 13 let, a za dogodke se oblači kot odrasla oseba: njena obleka z globokim dekoltejem na letošnji podelitvi grammyjev je sprožila val neodobravanja. In nelagodja.

Podobno, kot je neodobravanje sprožila mlajša sestra, Rumi Carter, ko je letos poleti zajokala na koncertu v Londonu, kjer je nastopila z mamo.

Deklica je pela v pesmi Protector, ki vključuje njen vokal, a je na odru doživela čustveni zlom. Daily Mail je poročal, da je bil odziv publike zanjo preintenziven.

Blue Ivy pa že od leta 2023 nastopa z Beyoncé. Dela pozno v noč, in medtem ko njene vrstnice spijo ali počivajo pred televizijo, nastopa kot odrasla.

Tu je še North West, 12-letna hči Kim Kardashian in Kanyea Westa, ki nima priložnosti biti običajna deklica. Pogosto, čeprav ob njem deluje krhko in premajhno, nastopa ob očetu, da se Kim ne bi počutila izključeno, North že nekaj časa sodeluje tudi v oglasnih kampanjah za SKIMS Kids.

Obe deklici sta že blagovni znamki, medtem ko je Harper na poti, da to postane. Starši Blue Ivy in North so svojim hčeram za obetavne kariere namenili posebne ekipe, medtem ko Harper posnetke še snema sama.

Vse tri imajo kariero, ki jim jo zavidajo mnogi odrasli, a starši jim niso dali tistega, kar je zares pomembno: čas, ko niso hčerke pop ikone in obraz mode, temveč zgolj deklice.

Manjkajo skupni trenutki, brez urnikov, brez kamer, samo v krogu družine. Namesto tega so dobile slavo in ogromno denarja.

Ponujen jim je občutek uspeha v svetu, kjer se vrednost otrok meri po tem, koliko všečkov zberejo, ne pa po tem, kako ljubljeni so.

In to je najhujši kompromis.