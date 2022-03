Harley podrl rekord: iztržili skoraj pol milijona

Skoraj pol milijona je iztržil motor pokojnega francoskega rockerja Johnnyja Hallydaya: Laura Eyes, kot je zvezdnik poimenoval svojega harley-davidsona, so na pariškem sejmu Retromobile prodali za 470.840 evrov, kar je rekorden znesek za jeklenega konjička te znamke po drugi svetovni vojni.

Hallyday je motor poimenoval po svoji hčerki, igralki Lauri Smet, ki ji je posvetil tudi skladbo, harley-davidson pa je nastopil tudi na snemanju videospota za uspešnico I Can't Stop Wanting You. Vozilo je kupil anonimni kupec, ki ni razodel, ali je zbiratelj te znamke motorjev ali strasten oboževalec pokojnega glasbenika, ki je umrl v starosti 74 let, 2017. Takrat je mrliški voz s krsto spremljal častni sprevod 15 motorjev predsedniške garde in 700 motoristov, zvezdniku se je poklonil celo francoski državni vrh.

250 tisočakov so se glasile prve ocene.

Hallydayu so se mnogi klanjali kot prvemu rockerju, ki je to glasbeno zvrst pripeljal v Francijo, držal se ga je vzdevek francoski Elvis; v karieri, ki je bila dolga kar 57 let, je ustvaril 79 plošč, med katerimi je bilo kar 22 platinastih, imel pa je tudi več kot 400 turnej po različnih državah. Pozornost je pritegoval z burnim zasebnim življenjem, saj se je poročil kar petkrat, od tega dvakrat z isto izbranko. V prostem času je pogosto vozil svojega harleyja, najraje po Kaliforniji, kjer je zadnja leta živel, in na poti bival v skromnih motelih.

Da bo njegov motor iztržil pravo premoženje, ni dvomil nihče, a ocene vendarle niso presegale četrt milijona, tako da je bil končni izkupiček prijetno presenečenje.