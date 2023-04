Gwyneth Paltrow dobila dolar odškodnine

Skoraj dvotedensko sojenje, ki je na trenutke spominjalo na bizarno burlesko, je dobilo epilog. Po zgolj dveh urah in 20 minutah pretresanja dokazov in slišanih pričevanj je osemčlanska porota sklenila, da hollywoodska zvezdnica Gwyneth Paltrow, ki jo je zaradi smučarske nesreče leta 2016 na sodišče zvlekel upokojeni zdravnik Terry Sanderson, nedolžna.

Terry Sanderson je zatrjeval, da mu je dogodek uničil življenje. FOTO: Pool Via Reuters

Oprostili so jo obtožb neprevidne smuke, za incident okrivili Sandersona in igralki dodelili en dolar odškodnine, ki ga je simbolično zahtevala v protitožbi. A čeprav to Sandersona ne bo prav nič udarilo po žepu, bo verjetno vseeno precej tenko piskal, ko bo moral poravnati tako svoje kot igralkine sodne stroške. Kolikšni so ti bili, ni znano, a zvezdnice verjetno ni zastopal odvetnik z minimalno urno postavko. Račun, ki ga bodo odvetniki izstavili zdravniku – tako ocenjujejo strokovnjaki –, zna biti več sto tisočakov.

Krivila dug drugega

Na smučišču je več pozornosti kot smuki in okolici namenjala svojim otrokom. Od zadaj je trčila vanj, nato pa, ne da bi preverila, kako je z njim, odvijugala naprej. V snegu je obležal s poškodbami možganov in polomljenimi rebri. Tako je sodišču svojo zgodbo predstavil Sanderson in nadaljeval, da ga je nesreča iz zadovoljnega, srečnega možakarja, ki je življenje zajemal z veliko žlico, spremenila v vase zaprtega samotarja, ki si skoraj ne upa več zapustiti doma.

Porota je sklenila, da igralka ni kriva za nesrečo na smučišču. FOTO: Osebni arhiv

V luči tako uničenega življenja je sprva zahteval astronomsko, skoraj trimilijonsko odškodnino, ki pa jo je, ko je sodnik njegov prvotni zahtevek zavrnil, znižal na bolj razumnih 300 tisočakov. Na drugi strani pa je Gwyneth za krivca nesreče označila zdravnika, češ da je bil on tisti, ki je treščil vanjo. V snegu pa sta nato pristala oba. »Zadovoljni smo z razpletom. Gwyneth se je vedno postavila za tisto, v kar verjame, tokratna situacija ni bila nič drugačna. In tudi še naprej se bo zavzemala za to, kar je prav,« je po koncu sojenja, ko je porota presodila, da je krivda izključno na Terryjevih ramenih, dejal zvezdničin odvetnik Stephen Owens. Podobno je zatrdila tudi igralka, ki se je ob zmagoslavju v sodni dvorani za kratko ustavila pri zdravniku in mu diskretno šepnila: »Želim vam vse dobro.« »Hvala, draga,« pa ji je odvrnil poraženec, ki je razplet sojenja označil za velikansko razočaranje.

Trdil je, da je postal zapečarski samotar, v resnici je obredel pol sveta. FOTO: Osebni arhiv

Krivdo sta prelagala drug na drugega. A kar je nedvomno tehtnico precej nagnilo zvezdnici v prid, je bilo Terryjevo izkrivljeno predstavljanje svojega uničenega življenja. Kajti medtem ko je trdil, da ga je nesreča spremenila v zapečkarskega samotarja, so slike, ki jih je objavljal na družabnih omrežjih, kazale precej drugačno zgodbo. V letih po nesreči je namreč trikrat odpotoval na Nizozemsko, dvakrat v Maroko, kjer je jahal kamele, bil je v Italiji, Belgiji, Franciji, na Tajskem in v Kostariki, v Peruju se je povzpel k izgubljenemu mestu Machu Picchu. Fotografiral se je med spustom po jeklenici in med kolesarjenjem, igral golf, se učil plesati zumbo ...

300 tisočakov je zahteval. In izgubil.

Javnost se je na trenutke zabavala

Javnost, ki je spremljala sojenje, se je večkrat najmanj zabavljaško namuznila in na trenutke začudeno poškilila, v kakšne vode je zabredlo sojenje. Med bolj komičnimi vložki je bilo verjetno neprikrito občudovanje Sandersonove odvetnice, ki je skoraj zavistno govorila o Gwynethini višini in o tem, da je bila oskarjevka nedvomno najboljše in najbolj modno oblečena na vsem smučišču. Za piko na i pa jo je še na dolgo in široko spraševala, ali je dobra prijateljica s pevko Taylor Swift.

Nadalje Terryjevo rjovenje na prostoru za priče, ko je poskušal čim bolj živo naslikati, kakšen krik je iz sebe spustila Gwyneth, ko je treščila vanj, »tulila je kot ženska, ki beži pred King Kongom«. Gwyneth pa je razložila, da je bila v trenutku, ko je Terry treščil vanjo, prepričana, da jo je nekdo spolno napadel. »Med mojimi nogami so se znašle tuje smučke, ki so me prisilile, da se še bolj razkoračim. Obme se je tiščalo tuje telo, skoraj kot bi se stiskala v žlički. Spuščal pa je te čudne zvoke.«