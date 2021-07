Gwen Stefani in Blake Shelton sta se vzela v zasebni kapelici

Gwen, njeni sinovi in Blake so postali prava družina.

Za zaljubljenca je bila usodna resničnostna oddaja The Voice.

Poročila sta se na zvezdnikovi posesti, kjer si je nevesta za svate zamislila glamping za ves konec tedna.

Dovolj je bilo čakanja!insta po šestih letih ljubezni vendar naredila še poslednji korak, ki sta si ga želela že skoraj od dne, ko so se med njima rodila nežna čustva. Na praznični konec tedna, ko Američani praznujejo dan državnosti, sta slavila svojo ljubezen. V intimnem obredu na Sheltonovi posesti, kjer je zvezdnik za ljubljeno že lansko leto s svojimi rokami in znojem zgradil majhno kapelico, sta si zaljubljenca obljubila večnost. Kapelica, njegov poklon njuni ljubezni, je bila na ta dan odeta v belo cvetje.Nekateri pravijo, da slepa norija zaljubljenosti zbledi po dveh letih, lahko tudi prej, nato pa jo zamenja bolj umirjena in globlja ljubezen. A čeprav se Gwen in Blake vsekakor ljubita in sta prepričana, da sta našla osebo, s katero jima je namenjeno biti, predanost in ljubezen nista izpodrinili tudi nore zaljubljenosti. Tudi po šestih letih naj bi bila drug na drugega še vedno nora kot najstnika, z enako silovitostjo in magnetno privlačnostjo kot na prvi dan.A tudi mladoporočenca sta morala sprva premagati nekaj ovir, začenši z Gwenino težavo z zaupanjem, saj jo je tega oropal njen prvi mož, ki jo je nadvse klišejsko prevaral z varuško njunih otrok. Prav v tem grmu pa je tičal zajec, da je lepotička Blakovo prvo snubitev zavrnila, sploh ker se ji je zdelo, da je pred njo pokleknil prehitro, že vihravo, po komaj šestih mesecih ljubimkanja. A country zvezdnik je pač vedel, da je našel tisto pravo, zato se je vsak dan vsakega meseca in vsakega leta nato na vse pretege trudil, da ji dokaže, da njegova ljubezen ni muhasta, pač pa trdna, vse dokler ni podrl zidov okoli njenega srca in je lani naposled sprejela njegovo snubitev.Kaj to, še celo Vatikan je zaprosila, da razveljavi njen zakon z Gavinom, saj si je želela, da bi se z Blakom lahko poročila v cerkvi in bi zgolj on obveljal kot njen edini pravi mož.Morda je sanjarila o veliki poroki v cerkvi, a nato nedavno spoznala, da je pomembno le, da sta z Blakom skupaj. »Zaradi pandemije je spoznala, da se vse lahko spremeni čez noč, in noče več čakati. Z Blakom se želi poročiti takoj, ko bo mogoče. Noče več odlašati.« Odločila sta se počakati le toliko, da se nekoliko sprostijo pandemski ukrepi, da si zaobljube lahko izmenjata v krogu najbližjih. Zato sta zdaj, ko se življenje vrača v nekdanje tirnice, pohitela ter minuli teden zaprosila za poročno dovoljenje. Ta konec tedna pa že postala mož in žena.Na poroko sta se po tihem začela pripravljati maja. No, pripravljala se je Gwen, Blake je namreč preudarno organizacijo raje prepustil ljubljeni, saj je bila ta prepričana, da bi čudovito slavje ljubezni z njegovim moškim vmešavanjem lahko hitro postalo nekoliko neokusno ali najmanj neelegantno. Kar ji je bodoči ženin z veseljem prepustil, delno ker se mu tako ni bilo treba ukvarjati s poročnimi detajli, deloma pa, ker je Gwen v predpripravah menda izredno uživala. »Odločila sta se za poroko na njegovem ranču, Gwen pa ima v mislih ves konec tedna raznih zabavnih dejavnosti in praznovanja. In ranč, sploh v teh nepredvidljivih časih, je za to kot naročen. Posest je ogromna, da bodo gostje lahko tudi kampirali. Gwen si je zamislila nekakšen glamping za povabljene, v jezeru na posesti bodo lahko ribarili. In ker so povsem na samem, si bodo lahko dali tudi duška, saj hrup ne bo nikogar motil.«Kaj vse sta tudi v resnici uresničila, ni povsem jasno, so pa fotografije iz zraka razkrile, da je verjetno marsikaj potekalo po načrtu. Blizu kapelice je zrasel velik bel šotor za zabavo, trata je bila posejana z belimi sončniki, povsod so bili udobni kotički za posedanje. In, najpomembneje, zaljubljena ženin in nevesta, ki sta zdaj začela pisati novo poglavje kot mož in žena.