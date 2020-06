Gwen komaj čaka, da bo spet nevesta

Osebni Arhiv Želi si biti njegova nevesta. FOTO: Osebni Arhiv

Prstan med perutničkami

Ugotovila je, da bi na odločitev Cerkve lahko čakala še več let, a noče več odlašati. Poročiti se želi zdaj!

Cerkvena ločitev

3 leta jo je zdaj že bivši mož varal z varuško njunih treh sinov Mindy Mann.

Uživajo v družinski izolaciji

Samoizolacija je odnose postavila na preizkušnjo. Nekatere je skrhala, druge okrepila. Zadnjih nekaj mesecev sta Gwen in Blake z njenimi tremi sinovi v karanteni, med katero sta spoznala, da je družina vredna zlata. »Živijo mirno na podeželju. Zdelo se jima je, da bo za njuno družino bolje, če za nekaj časa zapustijo mesto. Vsakdanji ritem se jim je tu korenito spremenil, podeželski mir in ločenost od preostanka sveta pa sta jih opomnila, kako pomembna je družina in kako pomembno si je vzeti čas zanjo.«

LJUBITA se že pet let, a se zdi, dainše nikoli nista bila tako noro zaljubljena. Kot bi jima samoizolacija in negotovost, v kateri se je svet znašel zaradi pandemije, odprli oči, da spoznata globino svojih čustev.Lepotica je Blakovo prvo snubitev zavrnila, saj tedaj, po le polletni romanci, še ni bila pripravljena na ta veliki korak, nato je čakala na razveljavitev prejšnjega zakona z, zdaj pa že komaj čaka, da postane nevesta. Takoj ko bo ukrep prepovedi druženja odpravljen, se namreč želi ljubljenemu zavezati za vso večnost.Zvezdničina družinska sreča se je pred petimi leti boleče razblinila, ko je Gwen odkrila moževo grdo skrivnost. Da ji namreč že tri leta natika roge – oh, kako klišejsko – z varuško njunih treh sinov. Strtega srca, polna besa in bolečine ga je udarila z ločitvenimi papirji, v svoji nesreči pa hitro našla prijatelja in ramo utehe. Blaka, ki je v tistih dneh preživljal podobno, saj je le mesec prej po vodi splaval njegov zakon z, s katero sta veljala za zlati par country glasbe.V istem času sta doživljala enako, zaradi česar se je med njima spletlo tesno prijateljstvo in hitro preraslo v nekaj več. V nekaj lepega in močnega, tako da je bil Blake že šest mesecev pozneje prepričan, da je Gwen tista prava. A četudi ji je precej domiselno skril zaročni prstan med ocvrte perutničke, ga je ljubljena zavrnila. Bilo je prezgodaj, Gavinova izdaja je še preveč skelela, da bi bila pripravljena povsem zaupati drugemu moškemu. A je Blaku s potrpežljivostjo in dokazovanjem čustev uspelo podreti zid, ki si ga je zgradila okoli srca.Blake je pregnal njene strahove in pomisleke, zato je z njim želela začeti na novo. Povsem na novo. Kot bi njena preteklost ne obstajala. Čeprav je od Gavina uradno ločena že štiri leta, ji to ni bilo dovolj. Želela je, da njen bivši zakon razveljavi tudi Cerkev, na kar čaka že nekaj let.»Vera je zanjo zelo pomembna, zato je poskušala doseči razveljavitev zakona z Gavinom. Zdaj pa je zaradi pandemije spoznala, da se vse lahko spremeni skoraj čez noč, in noče več čakati. Z Blakom se želi poročiti takoj, ko bo mogoče. Ugotovila je, da bi na odločitev Cerkve lahko čakala še več let, a s poroko noče več odlašati. Poročiti se želi zdaj!«Počakala bo le toliko, da si bosta lahko izmenjala zaobljube v krogu najbližjih. »Želi si poročne zabave s prijatelji in družino, zato bo to takrat, ko bo druženje spet dovoljeno. Ni namreč tako dolgo odlašala, da bi se zdaj poročila prek videokonference.«