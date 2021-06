Gubic in maščobnih blazinic ne da

Le kdo se ne spomni kultnega golega prizora iz Titanika? FOTO: Ian Gavan/Getty Images

Brez filtra

Režiserju ni pustila, da ji računalniško poravna in nategne trebušček. FOTO: Hbo

Rekordna gledanost finala

Serija Mare iz Easttowna, v kateri Winsletova v vlogi detektivke preiskuje lokalni umor, medtem ko se ji lastno življenje sesuva v prah, je z zadnjim delom podrla rekorde gledanosti. Čez vikend, ko se je sedmi del premierno vrtel na televizijski mreži HBO, je pred male zaslone prikovala kar štiri milijone gledalcev, v nedeljo tri, s čimer se je zavihtela na prestol najbolj gledane serije na HBO-jevih pretočnih platformah.

Ženska, ki je že bliže petdesetim kot štiridesetim, ima gubice. Koža ni več napeta kot nekdaj, ponekod nekoliko visi, maščobne blazinice pa so tudi tam, kjer jih pri dvajsetih morda ni bilo. Takšna je resnična ženska srednjih let, čemu bi jo na filmu torej prikazovali drugačno!»Realistična ženska telesa, neolepšana in brez filtrov, so na filmu postala redkost. Mislim, da jih večina pogreša,« je prepričana oskarjevka, ki je režiserju, ko jo je med nazornim vročim prizorom v miniseriji Mare iz Easttowna želel ne le snemati pod laskavim kotom in v še bolj laskavi svetlobi, temveč tudi z retuširanjem odstraniti maščobne obloge njenega trebuščka, zabrusila: »Da si ne bi drznil!« Kar ga ne bi smelo presenetiti, saj je Kate ne nazadnje zavrnila dva promocijska plakata, na katerih so jo za njen okus in presojo preveč polepšali in že nerealno pomladili. »Dobro vem, koliko gubic imam okoli oči. Torej naj jih pustijo in ne izbrišejo.«Verjetno ni filmoljuba, ki se ne bi spomnil kultnega prizora iz ljubezenske zgodbe Titanik, v katerem se Katin lik premožne Rose, ki se zaljubi v preprostega Jacka v podobi, zlekne na divan, povsem gola, zgolj z verižico okoli vratu, Jack pa jo naslika kot mehko zaobljeno francosko lepotico. To je morda eden najbolj kultnih golih prizorov v filmski zgodovini, vseeno pa je Kate pri rosnih 22 letih postala tarča zasmehovanja in žaljenja zaradi lepo zaobljenega telesa mlade ženske. Zgolj ker ni bila koščena suhica brez ene same obline. »Pri dvajsetih je bila moja teža ena od bolj priljubljenih tabloidnih tem. Ko prebiram te članke, je skoraj smešno, kako kritični, že naravnost zlobni so bili tabloidni novinarji do mene. In ker sem se branila, sem bila ob debeluški označena še za preveč neposredno.«A najsi so po njej še tako udrihali, igralka se ni dala, ponosna je na svoje ženstveno telo. Tako pred dvema desetletjema kot danes, vselej se je imela rada takšno, kakršna je. Zato je tudi zdaj, ko je le nekaj mesecev pred 46. rojstnim dnem spet odvrgla oblačila, to storila samozavestno in brez omahovanja. Trebuha ni poskušala vleči vase ali se med prizorom seksa kameri nastavljati tako, da bi bile vidne le njene laskave plati, ni zahtevala računalniške obdelave polnejših stegen. »Igram lik ženske srednjih let. Še vedno polno dejavne, z napakami, s telesom in obrazom, ki ustrezata njenim letom,« česar zvezdnica ni želela oviti v polepšano in bolj glamurozno podobo, želela jo je prikazati takšno, kakršna je, zaradi česar se bodo tudi gledalci z njo lažje povezali. To pa ni pomenilo le, da je pokazala svoje telo brez računalniških izboljšav, tudi njen obraz je nosil pečat let in življenjskih preizkušenj. »Lahko bi jo prikazali kot žensko, ki si pred službo naliči obraz in uredi pričesko. A mislim, da nihče, vključno z mano, ne bi verjel, da je Mare za to imela čas ali da bi ji to sploh padlo na pamet,« je dejala Kate, ki je kot najnovejši lik pred kamero hodila tako rekoč nenaličena, lasje pa, kot da že lep čas niso videli glavnika. »Nisem je želela prikazati kot že skoraj superžensko v štiridesetih, večina namreč ni takšnih. Večinoma le poskušamo narediti, kar lahko, v zmešnjavi življenja.«Oktobra bo igralka praznovala 46. rojstni dan. Z njim počasi prihaja tudi dan, ko se bo zavoljo sedme umetnosti, ko je to pač pomembno za zgodbo, pred kamero nehala slačiti. »Moji dnevi slačenja se počasi iztekajo, tega ne počnem več s tolikšno lahkoto kot nekoč. Čeprav v resnici ne gre za leta, bolj za to, da bodo ljudje tega počasi imeli dovolj.«